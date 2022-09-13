NBA｜唐斯自稱「史上最有進攻才華球員之一」 為遷就高拔可換位
撰文：黎建明
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NBA明尼蘇達木狼隊今夏換來高拔（Rudy Gobert），與唐斯（Karl-Anthony Towns）組成「7呎雙塔」內線。唐斯近日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時誇下海口，自稱「史上最有進攻才華球員之一」，期待與高拔合作。
木狼今夏用4個首輪選秀權與1個新秀互換權，以及比華利（Patrick Beverley）、雲達比特（Jarred Vanderbelt）等5名球員，換來三度當選NBA最佳防守球員的中鋒高拔。
唐斯接受訪問時，同時為對方和自己戴上高帽：「我認為高拔是NBA史上最強防守球員之一……而我則是NBA歷來其中一個最強及最有天份進攻球員，因此將我們放在一起，可望將我們的天份完全發揮出來。」
被問到兩人能如何合作時，唐斯指自己能擔當大前鋒位置，「以前迪昂（Gorgui Dieng）在陣時，我便是隊內的大前鋒；大學時期夥拍哥利史丹（Willie Cauley-Stein），我也是大前鋒。」
唐斯指自己一直願意為球隊犧牲，「大學時期我冒着不能成為當屆狀元的風險，接受教練每場上陣20分鐘的安排。到NBA後為打進季後賽，我付出所有，犧牲與母親的相處時間，放棄球迷對我的觀感，一切都是為球隊做得更好。」
高拔加盟後，唐斯亦準備負責更多外線防守，「防守外線能活用我的強項，分別是換防能力以及能對位全部位置。若來季對方派出高大陣容，我會協助高拔防守內線，若是小球陣容，我亦能對位後衛與前鋒。」
有數據顯示，過去數季唐斯單對單防守外線球員時表現出色。唐斯上季場均取得24.6分與9.8個籃板，三分命中率達41%。他在休季期間與木狼簽下四年總值2.24億美元頂薪合約，揚言來季要衝擊總冠軍。高拔現時正為法國出戰歐洲籃球錦標賽，尚未歸隊。
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