【U18籃球】香港女籃赴印度出戰亞青　五人賽經驗少望開眼界

學界籃球因疫情停擺多時，球員錯失了不少汲取比賽經驗的機會，就連本地賽事也直到今年才復辦，國際賽更是天荒夜談。

近日，籃球總會宣布將派出U18女籃代表隊代表香港出戰「亞洲U18青年女子籃球錦標賽」（下稱亞青）。其中，中華基督教青年會中學和裘錦秋中學（葵涌）球員李詩淇和張韻漾表示期待出外「開眼界」。



U18女子代表隊6月下旬選拔，7月上旬開始訓練，將於9月3日出發起程飛往印度班加羅爾參加亞青。以往不少學界球員都有機會友選參加國際賽如亞青、亞中（亞洲中學生運動會）等，但疫情下這幾乎成了奢望。

今年學界重開，分別舉辦全港學界三人籃球馬拉松和新界區學界賽事。（張倩儀攝）

有國際賽是驚喜

今次U18女籃有機會出隊，讓不少球員充滿期待，其中天水圍區學界冠軍、青中球員李詩淇坦言以前都會跟自己說不要「浪費時間」期待：「以前覺得疫情下一定不會有（出外比賽機會），那就不要想，有練習和本地比賽已經很好。」她笑說今次是一個驚喜，獲選入隊也是對自己的一個肯定。

教練趙永良表示U18女籃最缺乏比賽經驗。（張倩儀攝）

疫情將近4年，直至今年始復辦學界馬拉松、新界區學界，學生最期待的精英賽、學界邀請賽一直從缺。加上比賽全是三人賽或沿用「不停錶」賽制，對於即將出戰亞青，這個「停錶」五人賽的U18代表隊來說，無疑是一大挑戰。

疫情下停擺多時，青中球員李詩淇也表示有國際賽是驚喜。（張倩儀攝）

五人賽經驗少 從防守做起

今屆葵青區女子組冠軍裘錦秋主力張韻漾也深知自己最大的弱點：「我們少了3年比賽經驗。」坦言即使一直有練五人賽，但賽事都以三人為主，回歸五人難免需要時間累積經驗。「一開頭打五人賽，節奏會推太快，變相體力不繼後來才調整好。」張韻漾笑說（U18）球隊身型沒有優勢，但期望用拚勁打好每一場：「對手一定比我們高大，不要緊防守做好、做起。」

葵裘錦秋球員張韻漾認為球隊會從防守做好。（張倩儀攝）

繼港隊男籃於2021年6月出戰亞洲盃外圍賽後，港隊迎來第二次出戰國際賽機會，12位U18球員將於9月3日起程，12日回港，小組將會對上馬來西亞、約旦和蒙古。主教練趙永良表示將會於出發前安排一次友誼賽，與乙組女籃進行停錶賽事，並會於賽前和球員看影片分析，「這只是U18球員籃球的起點，希望她們不要有壓力，開眼界然後改變自己的不足。」