【U18籃球】香港女籃亞青第七名作結 2勝2負大炒馬爾代夫
撰文：張倩儀
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香港U18女子籃球代表隊於9月3日出發飛程印度班加羅爾參加亞洲U18青年女子籃球錦標賽（乙級），最後以第七名完成賽事。
雖然未能再下一城，但港隊以小組2勝2負成績作結，分別以88：25大勝馬爾代夫以及43：41險勝約旦，初嚐國際賽勝利。
香港U18女子籃球代表隊經歷2個月組隊、訓練，於9月3日出發印度，人腳包括學界籃球勁旅如中華基督教青年會中學、寶覺中學、裘錦秋中學（葵涌）等的主力組成。小組賽分別對上蒙古、約旦、馬來西亞和馬爾代夫，最後以2勝2負成績作結，以第七名完成賽事。
雖然未能晉級，但小將在缺少大賽和五人賽經驗下仍表現出色，其中以就讀青中的前鋒干潁堯整體表現最佳，效率值達22，為全隊最高，場均上陣33.5分鐘，得到12.5分、14.3籃板、3偷波和手助攻的全能數據。
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