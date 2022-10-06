NBA｜衛冕勇士未開季先內訌　格連揮拳打普爾　衝突早有前科

NBA勇士老臣子格連（Draymond Green）上季助金州勇士重奪總冠軍，跟上季大有進步的普爾（Jordan Poole），同樣功不可沒。然而，二人在當地時間周三（5日）訓練時發生衝突，格連更向普爾揮拳。

原來這並非兩人首次發生衝突，球隊現時已展開調查。



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根據體育傳媒《The Athletic》與《ESPN》報道，勇士隊訓練時，格連與普爾發生衝突，雙方先是言語爭執，繼而互相推撞。格連最後更用力揮拳，打中普爾，需由其他隊友分開。

格連（右）與普爾（左）由口頭爭執升級至肢體衝突。（Getty Images）

普爾未有因此受傷，並完成餘下訓練，格連事後亦有悔意。勇士隊認為事件不可接受，已展開調查，有機會向格連作出處分。

普爾上季表現良好，尤其在季後賽期間多次為球隊建奇功，是球隊上季奪冠的重要一員，他與格連今季完結後將約滿。外國媒體《Yahoo Sports》記者Chris Haynes報道，普爾現時接近與勇士高薪續約，然而隊友開始留意到他在訓練營期間的行為改變，亦是這次衝突的導火線。

普爾上季表現出色，盛傳將高薪續約。（Getty Images）

這亦非二人首次衝突。去年11月時格連曾在比賽暫停期間，與普爾發生爭執，當時需由披頓二世（Gary Payton II）勸阻，居里亦從旁勸說自己的老戰友。主帥卡爾（Steve Kerr）當時表示兩人賽後一起討論，已解決問題。

勇士衛冕之旅將在當地時間10月18日展開，常規賽首仗將在主場迎戰湖人。開季前不足兩星期出現內訌，球隊與球員必須盡快解決「拆彈」，以免影響隊伍發揮。