NBA季前賽｜施蒙斯終為籃網上陣　倒戈76人維持「一貫」投射水準

今年1月由76人交易至籃網後一直未為新東家上陣的賓施蒙斯（Ben Simmons），因傷已避戰超過一年，籃網季前賽他終於復出賽場，對手正是舊東家76人。

他出場不足20分鐘，最令球迷關注的，是他「一如既往」的投籃水準。



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施蒙斯的射波表現，再受球迷質疑。（Getty Images）

施蒙斯上季因心理問題，拒絕為76人隊上陣，1月被交易至籃網後，因傷缺陣所有賽事。直至籃網主場對76人的NBA季前賽，施蒙斯終於再次登場，正選上陣。

開賽兩分多鐘，K艾榮（Kyrie Irving）送出彈地傳球，施蒙斯接應後單手入樽，取得復出後首個入球。

Ben Simmons' first (preseason) bucket as a Net is a dunk off the feed from Kyrie in transition



(via @YESNetwork)pic.twitter.com/BqiTSKC8T6 — Nets Videos (@SNYNets) October 3, 2022

此後施蒙斯雖為隊友送上多個助攻，然而更多球迷關注的是他的投籃水平。第一節末段時施蒙斯低位單打對方球員，最後轉身fade away射出的球只中籃板而不中籃框。

其後，施蒙斯獲得兩個罰球，觀眾席上的76人球迷反客為主送上噓聲，施蒙斯亦「不負眾望」，兩罰全炒。

Ben Simmons is officially back pic.twitter.com/bRao0f0K1l — Piñata Farms: The Meme App (@pinatafarms) October 4, 2022

施蒙斯出場不足20分鐘，交出6分、4籃板、5助攻，整體命中率有50%，以復出首戰而言屬不錯數據，可是他的中距離命中率確實有必要改善。

除施蒙斯以外，籃網的K艾榮與杜蘭特上場時間亦不足20分鐘，艾榮取得9分、4籃板、4助攻，杜蘭特取得球隊最高的13分，以及4籃板、4助攻。76人方面，兩大巨星艾比迪（Joel Embiid）與夏登缺席，球隊有麥斯（Tyrese Maxey）取得全場最高20分，以127：108擊敗籃網。