李祉均續戰WCBA加盟山西　談第二年職業生涯：原來可以很不同

2021年11月，李祉均加盟WCBA球隊陝西天澤，成為香港首位女子職業籃球員。

一年後今天（28日），圓夢的她再簽約山西竹葉青酒隊，再續職業生涯，將於11月30日開展她在WCBA的第二個球季。



2021年，在短短兩個月的WCBA球季，李祉均寫下場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率，最後入選明星賽陣容。

李祉均加入山西隊。（受訪者提供）

李祉均完成職業球員生涯第一年後，旅程繼續，她由2021年5月至今也獨留在內地，即使休季一年，都因疫情限制而未能回港，只能期望「流浪」中的自己把握到每一次落班的機會，努力過後她終於如願，在WCBA今季開季前與前八強隊山西竹葉青酒簽下合約，出戰個人第二個球季。

在WCBA聯盟放寬讓第6和第7名都能吸納1名港、澳、台球員限制後，去常規賽排名第7名的山西隊聯絡了李祉均，促成她今次加盟。10月下旬，李祉均開始隨隊操練，她受訪時稱，一「埋位」即感覺到與去季陝西隊大不同，「山西會是另一個打法，至少西班牙教練、台灣體能教練，必然與去季的內地『老牌』教練很不同。」

山西上季於常規賽排名第七，屬上游球隊。（受訪者提供）

李祉均表示山西的訓練量不多，但節奏快、清脆和高強度，質素要高。（受訪者提供）

祉均表示去季陝西着重跑動、體力化打法，訓練量較多，加入風格截然不同的山西後有新體會：「本以為第二年都會差不多，但原來可以很不同。山西的訓練量不多，但節奏快、清脆和高強度，質素要高。」

特別是山西在歐洲教練主張團隊打法，對於無球走動相當重視，這對習慣持球在手策動攻勢的祉均是一大挑戰：「辛苦的，但不是身體累，是腦袋累，因為每次都要接收很多資訊，每個戰術需要的不只是『Two Man、Three Man』，而是場上5人都需要同時移動，讓每個球員都變成得分機會。」

第二年李祉均有了新挑戰。（受訪者提供）

有別以往的打法，新球隊的訓練模式和風格差異，讓祉均產生對籃球重新學習的感覺，說起目標，李祉均的想法很簡單：「身體健康！不受傷最重要。然後就是減少個人失誤，今年因為球隊角色分明，加上我身高問題，可能要主打1、2號位，希望不會有太多失誤。」

山西竹葉青酒隊於11月30日出戰今季首場常規賽，將會對上山東高速。雖然今年WCBA同樣以泡泡形式進行，但常規賽將會分為三輪，由11月30日戰至1月23日，並於1月25日開展季後賽。