學界精英賽丨青中險勝女拔　干潁堯全取末節分數 「調整是成長」

上屆失落全港學界精英籃球賽4強席位的中華基督教青年會中學，周六（24日）在8強打出驚險一戰，領先3節在最後一節被拔萃女書院反超，在主力干潁堯及時調整下，以37：35小勝。



事實上，率隊逆轉的干潁堯，在未完場的一刻就已經哭了，她望向天花板努力不讓眼淚流出來。深呼吸數下，再重投比賽，比起「大心臟」，她形容這叫成長。

上屆精英賽，青中以36：45不敵裘錦秋中學（葵涌），無緣4強。作為2017-18年精英賽亞軍，這樣的結果對青中無疑是打擊。後疫情時代，青中換上新一批球員，8強對手也換成復興的女拔，只是4年後的平安夜，青中不再在懊悔中度過。

干潁堯未完就哭了，但及時收乾眼淚。（張倩儀攝）

青中首三戰均打出亮眼表現，首節領先13：6後保持優勢。雖然三大主力：干潁堯、林卓童和吳思恆包辦首三節所有分數，但在第三節青中僅得射入2球三分，陷入僵局，被女拔王心言不斷打出快攻得分，在末節最後四分鐘被女拔反超2分。此時青中更禍不單行，除了有隊長李詩淇5犯離場，林卓童在底線開球時跑出場外，被判技術犯規，白白送出罰球機會。

青中的進攻，在隊長李詩淇5犯離場後，就更集中在干潁堯身上。（張倩儀攝）

林卓童強忍淚水，另一邊干潁堯在罰球站位時，已經忍不住低頭哭了出來。「干潁堯，未完呀，加油！」她聽到後馬上抬頭望向天花板，收拾心情。最後一個攻勢，青中有吳思恆鏟入禁區拋投失手，干潁堯抓下兩個籃板補籃得手，最後以37：35險勝。

完場後青中全隊興奮相擁。（張倩儀攝）

全場獨取18分、末節全取8分的干潁堯完場後大哭，與教練黃琪琪、隊友相擁。驚險劇本沿於第三節青中的狀態無疑是急轉直下，干潁堯直言當時有些失魂，「調整到過來是好事，因為在球場上沒有狀態好與不好，只有調整得快的人才會贏。」

女拔王心言不斷打出快攻得分。（張倩儀攝）

今場面對住女拔支持者的叫囂，從罰球線上可見青中的狀態，「未完場就哭⋯⋯因為場邊的的人不斷大叫，當時我射罰球又射不入就好自責，好怕會輸，我以為所有人都不再支持我，直到聽到有人跟我講「加油、你得㗎」，才想起最後2分鐘是停錶的，原來我還有機會追。」

干潁堯完場後壓力釋放大哭。（張倩儀攝）

但短短一分鐘，干潁堯由偷偷地哭到沉澱和調整，再抵住壓力射入兩罰，她表示這叫成長。「每場都好大壓力，除了小組賽大勝，漢華、滙基都是強隊，大家實力都好平均，每隊都要好認真好集中地打。」只要稍有鬆懈就可以輸掉比賽，所以及時的調整由尤其重要，她坦言之前很容易一沉就沉到底，例如第二階段對漢華輸8分，也是因為調整不過來，「教練叫我們不要忘記那一場比賽，不是不要忘記輸，而是不要忘記當時沒有狀態的自己。

吳思恆也為自己上籃不進而自責。（張倩儀攝）

「下場2月才打，精英賽對我來說是暫時完了，可以休息一下。」干潁堯終於笑得出，與完場前的表情形成對比。由第一場哭到8強，「喊包」干潁堯雖然感覺到自己的成長，但還是愛哭，「贏了哭，是釋放壓力，哭完就會開心一點！」

精英賽女子4強對賽名單

2月4日 荃灣體育館

協恩中學 VS 裘錦秋中學（葵涌）

林大輝中學 VS 中華基督教青年會中學

