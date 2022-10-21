籃球熱話｜傳林書豪遭冷落欲轉戰台灣？ 微博一舉動親闢離隊謠言
撰文：黎建明
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林書豪今年9月加盟CBA廣州龍獅，開季至今不受重用。今日（21日）有內地媒體報道，指他將轉戰台灣。林書豪其後在微博上表示，現時將專注於幫助球隊。
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現年34歲的林書豪今夏以自由身轉投廣州龍獅，然而季初5場比賽只有3場能後備上陣，場均4分、0.7籃板、0.3助攻與1.3個失誤。最近廣州隊對福建的比賽，林書豪甚至不入比賽名單，隊內前景堪憂。
今日（21日）微博上擁有逾38萬追隨者的博主《導演我躺哪_basketball》宣稱，林書豪即將離隊並轉戰台灣，加盟P+聯盟球隊高雄17直播鋼鐵人。
林書豪其後在微博上載隊伍照片，並表示：「作為一名職業球員，我每天都會全力以赴訓練。不管站在場上還是坐在場下，我現在唯一要做的就是盡我所能幫助我的球隊，和我的教練、隊友一起戰鬥。」現時《導演我躺哪_basketball》已把有關帖文下架。
林書豪轉戰台灣的消息，自他今年與北京首鋼約滿後，一直傳得沸沸揚揚。由於林書豪曾表示希望與自己的弟弟林書緯同場作賽，因此林書緯現時效力的P+聯盟球隊新北國王，曾被視為是大熱之選，然而他在9月選擇回歸CBA並加盟廣州龍獅。
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