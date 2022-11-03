NBA｜當錫延續開季頂級表現　一紀錄超越米高佐敦

NBA獨行俠球星當錫（Luka Doncic）開季表現突出，他在獨行俠擊敗爵士的比賽中繼續發揮出色，攻入全場最高33分，亦是當錫開季連續第七場取得30分或以上，成為名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）後第一人。



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當錫今季表現突出。（美聯社）

當錫早前已追平「籃球之神」米高佐敦開季連續6場30分以上的紀錄，今場面對爵士，全場攻入33分、11助攻與5籃板，再加上內線活特的21分與10籃板的「雙雙」數據，助一度落後15分的獨行俠後來追上，以103：100擊敗有五人得分達雙位數的爵士。

當錫開季連續7場取得30分或以上，成NBA史上第三人。（Twitter）

當錫今場的33分，讓他成為Jack Twyman與張伯倫後，NBA史上第三名能開季連續7場取得30分或以上的球員。張伯倫曾兩度完成這個壯舉，根據ESPN資料，他在59/60球季創下的紀錄是8場，其後更在62/63球季將紀錄提升至驚人的23場。

當錫賽後被問到有何感受時，他猶疑了一下，「我不知道，我只是想贏球。當你可以得更多分，你就可以贏球。我認為今仗是我打過最好的比賽之一，很少勉強出手並與隊友分享球權。」

當錫稱今仗是自己表現最佳的比賽之一。（美聯社）

記者特地告訴當錫他是張伯倫後第一人，來自斯洛文尼亞的他笑着回應，「我一直都聽到張伯倫的名字，他經常出現。（對成為張伯倫後第一人）這很好，我以前只想可以在NBA比賽，這是我的夢想，可以打籃球已是令我非常開心的事。」

獨行俠主帥傑特亦讚揚23歲的當錫除表現突出，亦非常穩定，「這顯示他非常專注，並一直帶領球隊取勝。」

雖然當錫個人表現突出，然而球隊戰績仍比不上其他強隊。（美聯社）

雖然當錫今季表現亮眼，場均36.1分亦是全聯盟最高，然而獨行俠目前只是4勝3負，暫排西岸第9，與其他NBA勁旅相比，仍有進步空間。