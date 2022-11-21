NBA｜K艾榮停賽8場後首復出　籃網三巨頭再合體退灰熊

早前捲入返反猶太風波的籃網球星K艾榮（Kyrie Irving）被球隊禁賽8場後，周一（21日）終與「KD」杜蘭特（Kevin Durant）、施蒙斯（Ben Simmons）一起正選出戰，籃網在三巨頭領軍下，最終亦以127：115順利擊敗有莫蘭特（Ja Morant）缺陣的灰熊。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

K艾榮自捲入反猶太風波後，雖曾在社交媒體上澄清自己非反猶太，並尊重所有人和宗教，然而籃網不認可其聲明為道歉，於是在11月初宣布將他禁賽，期間亦不會支付薪金。

K艾榮自反猶太風波後，11月初起被球隊禁賽。（Getty Images）

K艾榮在當地時間周六（19日）接受美媒《SNY》訪問時再就事件道歉，重申自己並不歧視猶太人，亦不支持任何仇恨言論，然而他再次認清自己言行的影響力，並希望自己能為下一代樹立更好的榜樣。

K艾榮道歉片段：

籃網隊亦肯定K艾榮行為，並在球隊主場迎戰灰熊時允許他歸隊，並讓他正選上陣。K艾榮全場上陣26分鐘，取得14分與5籃板，然而他未有錄得助攻並留下4個失誤，他賽後亦坦言自己仍需時重拾比賽狀態。

K艾榮終在籃網迎戰灰熊的比賽中復出。（美聯社）

除K艾榮外，籃網球星杜蘭特今場貢獻全隊最高的26分、7籃板與7助攻，另一球星施蒙斯更以13投11中的極高效表現取得22分，正負值亦是全隊最高。



籃網隊今仗包括三巨頭在內共有7人得分上雙，最終成功以127：115擊敗有布祿斯（Dillon Brooks）攻入全場最高31分的灰熊，取得二連勝。

施蒙斯表現回勇，今仗以極高效表現取得22分。（美聯社）

更多NBA相關報道：