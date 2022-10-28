NBA｜當錫正確示範No Look Pass　轟41分兼三雙助獨行俠挫籃網

Viu Tv籃球主題電視劇《季前賽》近日成為全城焦點，MIRROR成員姜濤在第四集中曾上演不望人傳球（No look pass），然而當時球直飛出界。今日（28日）NBA獨行俠當錫（Luka Doncic）在面對籃網時，上演有創意兼有效的No look pass。



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當錫今場除交出「41+14+11」的三雙表現，亦正確示範如何不望人傳球。（Getty Images）

《季前賽》第四集中，由姜濤飾演的高家孝，在突破後曾使出No look pass，然而籃球直飛界外，隊友非常不滿並互相指罵。飾演教練陳尚波的張繼聰形容該傳球為「掟花球」，只有花巧，但不能交到隊友手中。

今日當錫在第三節比賽時從左路突破，面對施蒙斯的防守與另一名球員的包夾，他收球後背向籃框，正當大家以為他要轉身fade away時，他突然將球向後一拋，傳給內線的隊友並順利得分。

THIS NO LOOK PASS BY LUKA DONCIC 😱pic.twitter.com/ACqu4T2tyo — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 28, 2022

除上演精彩好球，當錫全場表現亦十分出色，取得41分、14個助攻、11個籃板的「三雙」成績，助球隊在加時以129：125擊敗籃網。根據NBA資料，今場是他第三次單場取得40分或以上兼交出「三雙」成績，是NBA史上第10人。

籃網苦戰至加時賽後未能取勝，苦吞三連敗。（Getty Images）

籃網方面，雖有K艾榮與杜蘭特分別攻入39分與37分，施蒙斯亦在關鍵時候成功抄截，並助攻給杜蘭特將比賽帶入加時，然而球隊在加時賽手感不佳，最終不敵獨行俠，吞下三連敗。