NBA︱K艾榮當錫屈機組合轟69分都無用　獨行俠負木狼吃下兩連敗

K艾榮（Kyrie Irving）由籃網轉投獨行俠，與當錫（Luka Doncic）組成得分能力「屈機」的後場拍檔，今仗出擊迎戰木狼，是K艾榮主場「地標戰」，他與當錫合力攻入69分，仍不足以贏波，獨行俠以121：124敗陣，兩大巨星領軍吃下連敗。



K艾榮第四節攻入26分，仍未能為獨行俠帶來勝仗。（路透社）

客軍木狼頭三節一路領先，第三節中段一度拋離至89：63。這26分差距看似無法修補，K艾榮到第四節發揮巨星本色，單節攻入26分，不過依然差一點點，終以3分之微敗陣。他攻入全場最高的36分，另加6籃板，當錫亦有33分進帳，以及12籃板、6助攻。

K艾榮與當錫合轟69分仍未能贏波，事關木狼戰力平均，陣中6個球員得分達雙位數，當中包括艾華斯（Anthony Edwards）的32分，高拔（Rudy Gobert）亦有21分和14籃板，足以領木狼擊敗獨行俠。

當錫與K艾榮合作頭兩場，尚未打開勝利之門。（路透社）

K艾榮當錫屈機組合兩連敗

K艾榮加盟獨行俠頭兩仗，當錫因傷倦勤，這兩場比賽獨行俠1勝1負。上場作客帝王當錫復出，是兩大巨星首度聯手，戰至加時以128：133告負，該仗當錫出場41分鐘得27分，K艾榮42分鐘得28分。

今仗主場出擊，K艾榮頭三節合共只得10分，他末段發力攻入第四節生涯新高的26分，完場前他有機會領軍扳平，卻在關鍵一傳失手，與當錫互傳有欠默契，錯失良機。兩大巨星仍有待培養默契，將最大威力發揮出來。