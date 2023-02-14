NBA︱K艾榮當錫屈機組合轟69分都無用 獨行俠負木狼吃下兩連敗
撰文：吳慕兒
出版：更新：
K艾榮（Kyrie Irving）由籃網轉投獨行俠，與當錫（Luka Doncic）組成得分能力「屈機」的後場拍檔，今仗出擊迎戰木狼，是K艾榮主場「地標戰」，他與當錫合力攻入69分，仍不足以贏波，獨行俠以121：124敗陣，兩大巨星領軍吃下連敗。
客軍木狼頭三節一路領先，第三節中段一度拋離至89：63。這26分差距看似無法修補，K艾榮到第四節發揮巨星本色，單節攻入26分，不過依然差一點點，終以3分之微敗陣。他攻入全場最高的36分，另加6籃板，當錫亦有33分進帳，以及12籃板、6助攻。
K艾榮與當錫合轟69分仍未能贏波，事關木狼戰力平均，陣中6個球員得分達雙位數，當中包括艾華斯（Anthony Edwards）的32分，高拔（Rudy Gobert）亦有21分和14籃板，足以領木狼擊敗獨行俠。
K艾榮當錫屈機組合兩連敗
K艾榮加盟獨行俠頭兩仗，當錫因傷倦勤，這兩場比賽獨行俠1勝1負。上場作客帝王當錫復出，是兩大巨星首度聯手，戰至加時以128：133告負，該仗當錫出場41分鐘得27分，K艾榮42分鐘得28分。
今仗主場出擊，K艾榮頭三節合共只得10分，他末段發力攻入第四節生涯新高的26分，完場前他有機會領軍扳平，卻在關鍵一傳失手，與當錫互傳有欠默契，錯失良機。兩大巨星仍有待培養默契，將最大威力發揮出來。
NBA人物誌｜達拉斯無名英雄被交易至籃網 悲慘往事成就鋼鐵意志勒邦占士成NBA得分王 渣巴感人儀式「傳位」 拜登突現身遭噓爆勒邦占士LeBron James榮登NBA史上得分王 湖人對雷霆第3節破紀錄NBA｜為占士破紀錄讓路 聯盟大陣仗調動5場比賽 助勢歷史一刻NBA｜球證協會就誤判事件正式認錯 勒邦占士不買賬再出文嘲諷NBA｜勒邦占士遭漏判罰球 湖人憾負死敵 球證賽後解釋遭圍剿NBA｜38歲勒邦占士再創紀錄 30支NBA球隊全砍40分「集郵」成功NBA熱話｜莫蘭特瘋狂入樽再惹「關照」 抱怨半季內7度抽中藥檢NBA｜勒邦占士遭應屆探花一句話擊敗 賽後自白：我真的老了NBA｜當錫反客為主邀BTS SUGA合照 再獻三雙挫湖人追平波神紀錄NBA｜盧比奧養傷380日後復出 騎士將帥特製Tee感動迎回歸NBA｜湖人聖誕大戰單節狂失51分負獨行俠 尾段擺出五後衛奇陣