NBA｜杜蘭特加盟太陽一山能否藏四虎？　卜克：「球隊沒有階級」

杜蘭特（Kevin Durant，KD）由籃網加盟鳳凰城太陽的新聞震驚NBA，他與基斯保羅（Chris Paul，CP3）和戴雲卜克（Devin Booker）組成的三巨頭，令人期待太陽有力問鼎今季總冠軍。

KD無疑提升太陽實力，同時要考慮到球權如何重新分配，以及更衣室權力架構如何重新平衡，基斯保羅與戴雲卜克各自發表對杜蘭特加盟的看法。



太陽周三（15日）主場以120：109輕取帝王，新加盟的杜蘭特身穿灰色衛衣觀戰。（路透社）

太陽周三（15日）主場以120：109輕取帝王，新加盟的杜蘭特即使未有上陣，身穿灰色衛衣作座上客的他依然成為眾人焦點，獲主場球迷熱烈鼓掌歡迎。

太陽前季成功打入NBA總決賽但以2：4不敵公鹿，上季季後賽在西岸四強戰3：4僅負獨行俠出局，距離冠軍總是「這麼近、那麼遠」。今季連番受到卜克和CP3傷患夾擊，常規賽戰績不及往年，暫以32勝27負排在西岸第4，拿到季後賽資格應不成問題，如今杜蘭特強勢加盟如虎添翼，戰力大增下被認定有力爭冠。能否確實做到，關鍵是杜蘭特如何快速融入太陽體系，卜克和保羅各有看法。

一山能否藏四虎？

太陽更衣室由基斯保羅和卜克兩大巨星領導，杜蘭特的加盟會否令權力架構失衡？卜克強調：「球隊裏沒有階級觀念，我們陣中有基斯保羅這樣一位史上最偉大領袖球員之一，我們也有教練威廉斯（Monty Williams）以及總經理占士鍾斯（James Jones）。」

他接受《體育畫報》（Sports Illustrated）訪問時表示，「我認為我們每個人都有不同形式的領導風格，我認為我們所有的比賽與心態都能很好地互補。」卜克同時補充，他與包括杜蘭特在內的隊友，心裏都只有一個共同目標：贏得總冠軍，要達成目標絕不容易，這點會使他們保持專注，並且避免所有與爭勝不相關的紛爭。除了保羅和卜克，太陽主力還有新星艾頓（Deandre Ayton），加上杜蘭特，外界形容陣中坐擁「四巨頭」。

戴雲卜克認為杜蘭特的加盟不會造成更衣室問題。（路透社）

CP3：很興奮、很感恩，不會視為理所當然

基斯保羅接受ESPN訪問時，自然亦談到杜蘭特：「我跟卜克說過，我曾和很多偉大球員合作——格芬（Blake Griffin）、大衛韋斯（David West）、夏登（James Harden），但不曾像現在這樣，同時跟卜克與杜蘭特這樣兩名高水準球員合作。我知道這種情況並非理所當然，我也跟卜克說不要這樣想。」

CP3表示，太陽剛擊敗帝王一戰，他曾多次看向後備席上的杜蘭特，對KD成為隊友仍感難以置信：「（那可是）KD，你知道我在說些什麼嗎？我跟他交談過也交手過很多年，這實在太瘋狂了。對我來說，杜蘭特就像家人一樣，所以現在有機會能跟他並肩作戰，這使我感到很興奮和感恩。」

基斯保羅對杜蘭特加盟仍感難以置信。（路透社）

杜蘭特何時才能上演太陽地標戰？

至於杜蘭特何時能夠首度為太陽披甲上陣，目前則仍屬未知之數，他因膝傷可能會缺席2月20日（下周一）上演的NBA明星賽。太陽官方Twitter在兩日前（14日）上載他的訓練影片，預計很快便能出戰，美國傳媒普遍估計他會在明星賽後才復出。

太陽官方Twitter在香港時間周四（16日）早上再上載杜蘭特拿着籃球大叫的影片，並寫道：「你們都為此準備好了」，似乎暗示KD很快便能上場為太陽獻技。