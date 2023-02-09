NBA︱籃網清完K艾榮擬再送杜蘭特到太陽　衝冠不成索性輕裝上陣

2019年夏天，布魯克林籃網帶來K艾榮（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）兩大巨星，以冠軍指環為目標。無奈傷患、疫情以及各種原因，戰績一直不似預期。K艾榮上周與球會續約談判失敗後要求離隊，旋即被交易到達拉斯獨行俠。

NBA交易限期完結前一刻，再傳來重磅消息，籃網快將把杜蘭特交易到鳳凰城太陽。換言之，籃網短時間內一次過清走陣中兩大球星，騰出薪酬空間重新出發。



繼K艾榮後，杜蘭特（左二）盛傳即將離開籃網。（路透社）

ESPN、CBS等美國媒體均指，鳳凰城太陽即將從籃網手中得到杜蘭特。這宗交易太陽會將布歷捷斯（Mikal Bridges）、甘馬倫莊臣（Cameron Johnson）、克魯達（Jae Crowder）、4個首輪選秀權和2028年選秀交易權送到籃網，並從對方得到杜蘭特和禾倫（T.J. Warren）。

杜蘭特去年6月已曾要求離隊，當時籃網未能找到交易對象，他終同意留隊。當時太陽已一度是杜蘭特的心水落腳點。坐擁杜蘭特和K艾榮兩大巨星，卻因K艾榮拒打疫苗風波令他無法在主場比賽上陣，影響開季戰績。球隊最終以東岸第7名晉身季後賽，首輪已被塞爾特人4：0橫掃出局。

K艾榮已走，杜蘭特會否同時離開籃網？（路透社）

杜蘭特與K艾榮的巨星組合未達預期效果，籃網終將二人拆夥，K艾榮到達拉斯獨行俠夥拍當錫。球隊可能眼見失去K艾榮後，已爭冠無望，必須重新考慮杜蘭特的位置，消息指他們有意趁交易限期前將杜蘭特也送走。

細看交易內容，籃網如以杜蘭特和禾倫，得到布歷捷斯、甘馬倫莊臣、克魯達、4個首輪選秀權和2028年選秀交易權，星味雖大減，但先後清走K艾榮和杜蘭特後騰出大量薪酬空間，明顯希望放眼未來，重建球隊。

杜蘭特每次交易，基本上都是以有力爭冠的球隊為目標，今次也不例外。鳳凰城太陽在主場卜克（Devin Booker）和基斯保羅（Chris Paul）領軍下，2020/21球季晉身NBA總決賽，惟以場數2：4不敵公鹿；上季他們在常規賽成為西岸冠軍，西岸準決賽3：4僅負獨行俠。今季球隊受卜克和保羅傷患困擾，戰績大打折扣，杜蘭特如加盟可望為太陽即時提升戰力，亦令這支西岸球隊被視作今次交易大贏家。