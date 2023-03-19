中國女籃版「蕾神之鎚」　主將李夢驚揭裸聊勾引已婚前領隊張隆

被譽為「女版勒邦占士」的中國女籃主將李夢，早前與WNBA華盛頓神秘隊（ Washington Mystics）簽下訓練營合約，前赴美國發展，不料事業重大突破之際，驚傳介入已婚前領隊張隆婚姻當第三者，更被張隆前妻趙蕾公開二人裸聊不雅照片作為證據。

2021年底，歌手王力宏前妻李靚蕾在社交媒體連發長文，粉碎男方多年好好先生形象，由於內容火力凶猛令王力宏一方毫無還擊之力，被網民稱之為「蕾神之鎚」。今次李夢事件之中，連番發文的張隆前妻趙蕾名字之中同有個「蕾」字，猶如中國女籃版本的「蕾神之鎚」。



中國女籃主將李夢驚揭裸聊勾引已婚前領隊張隆。（原圖：微博）

28歲的李夢去年領中國奪得女籃世界盃亞軍時表現突出，場均得16分為賽事中第四高，三分命中率40.7％，另加2.5次助攻、1.7個籃板，令她獲得WNBA華盛頓神秘隊垂青，在2023球季前簽下訓練營合約，在機會登上最高水平職業聯賽夢台。

不料發展大計尚未開始，卻傳來私生活醜聞。自稱為中國女籃前領隊張隆前妻的趙蕾，周六（18日）在微博爆料指李夢在明知男方已婚的情況下主動勾引，導致她和張隆婚姻破裂，並上載李夢與張隆的裸聊截圖為據。

李夢被指介入中國女籃前領隊張隆的婚姻。（網上圖片）

李夢的名字周六突然登上熱門搜尋，自稱張隆前妻趙蕾的博主「時勢艱難_123」爆料，直指這位中國女籃主將自2022年2月球隊在上海集訓期間，主動勾引她的前夫、前女籃領隊張隆。趙蕾聲稱，婚外情被揭發後，李夢並未收斂，繼續糾纏張隆並導致他2022年8月辦理離婚手續。

趙蕾指，離婚時張隆曾承諾所有物業全都歸她和子女、承擔孩子一半生活費及每月支付3萬元人民幣贍養費，但近日張隆拒付，迫使她發文爆料。

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中國體育媒體《足球報》媒體人痛批，「女籃國家隊領隊和球員搞不正當關係被開除，出軌的還是國家隊隊員，比足球打假球還可怕，真是三觀（世界觀、人生觀、價值觀）碎了一地」，要求中國籃協主席姚明出手整頓。

不少網民對趙蕾的帖文提出質疑，令她再發「蕾神之鎚」，今早再發相發文，力證李夢違反中國運動員守則，「回復昨天微博小部分的惡意評論。法律依據：《國家隊運動員行為規範》第十條：不酗酒、不打架、不紋身，因私外出不穿隊服」​​​。事件在網上持續發酵，李夢未作公開回應，暫時亦未知會否影響她的美國之行。