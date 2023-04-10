NBA熱話｜「鐵人」般積斯為保連續上陣紀錄　開賽4秒犯規火速離場

NBA常規賽迎來煞科戰，已確定進軍季後賽的籃網與76人今場也只是例行公事，於是場上出現一件趣事，就是籃網的小前鋒般積斯（Mikal Bridges），開賽僅4秒便犯規然後自行離場。



般積斯是NBA中有名的「鐵人」，保持着NBA連續上場次數紀錄，他加入聯盟後沒有缺席過任何一場賽事。而為了延續這個紀錄，同時為季後賽留力，他今場於開球後立刻抱住對手，被吹犯規後順勢離場，還笑着跟隊友拍手致意。

由於在季中由太陽被交易到籃網，因此般積斯今季獲得83次上陣機會（常規賽為82場），同時26歲的他亦錄得連續5季全勤，在連續上陣的紀錄上遠遠拋離第2名的魯尼（Kevon Looney）。

實際上，般積斯在高中和大學亦打足所有賽事不曾缺席，他上一次無法上陣已是9年前讀高中的時候，當時他因病缺陣。

而事實上，籃網教練華漢（Jacque Vaughn）早在賽前便已經預告過今天這個情況，「你就這麼正常地上場，然後趕快犯規讓我換你下來。」

籃網最後以105：134不敵76人，輸掉這場無關痛癢的比賽，而兩隊季後賽首輪的對手正是對方。