NBA｜木狼瘋狂一夜　隊友揮拳內訌　防守重心打牆發洩致手部骨折

NBA常規賽步入尾聲，西岸各隊的最終順位爭奪戰漸趨白熱化，木狼今天戰勝塘鵝拿下西岸第八，但讓他們成為各大新聞頭條的原因並不是因為勝仗，而是源自他們一次內訌打架事件。



木狼今場比賽初段並不順利，首節便以18：30落後塘鵝，其中恩格林（Brandon Ingram）火力全開，第一節便獨得21分，比木狼全隊加起來還要多。

在第二節開始苦苦追分的木狼在一次暫停中，高拔（Rudy Gobert）與隊友卡奧安達臣（Kyle Anderson）因為防守問題出現爭拗，激烈口角後前者竟然揮出拳頭，隊友立刻將兩者隔開，而高拔直接被球隊送回家去。

有趣的是，記者Chris Hine表示自己正在撰寫關於卡奧安達臣領導能力，以及他直率地與隊友交談方式的稿子。Chris Hine貼出一張圖片，表示這是他昨天採訪高拔時，該名球員的回答。

「卡奧安達臣渴望勝利，有時候他談話的方式會有點侵略性，但我不會當作那是針對個人。我會以正面的方式去吸收，因為他只是希望我能交出最好的表現和想勝出。我喜歡他的爭勝心，也喜歡他的比賽方式。他使身邊的隊友變得更好，他是球隊今年重要的一部份。」Chris Hine貼出的圖片中寫道，暗示高拔昨天還說喜歡卡奧安達臣這種激勵隊友的方式，但今天便忍不住揮拳相向。

這名記者亦表示，木狼主席干諾利（Tim Connelly）賽後為此事發表聲明，「在第二節的事件發生後，我們決定讓高拔回家。他在後備席的行為不可接受，我們將會在內部繼續處理這一事件。」

而高拔事後亦在Twitter道歉，「無論如何我都不應作出這樣的行為。我想向球迷、球隊、特別是卡奧安達臣道歉，作為隊友，我真心喜歡和尊重他。」

麥丹尼爾斯發洩打牆致骨折

除隊友內訌之外，木狼今場還有一段讓人哭笑不得的「意外」。

陣中防守大鎖麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在半場返回更衣室時，突然向着球員通道的牆用力揮拳洩憤。《The Athletic》知名NBA記者報道，他這一拳導致右手骨折。隨後麥丹尼爾斯便退下火線沒再上場，鏡頭還拍到他用毛巾包住手腕。

不過雖然木狼今場插曲不斷，但最後他們仍成功以113：108擊敗塘鵝，鎖定西岸第八位，兩天後附加賽將會面對第七位的湖人。

根據NBA的官方數據，湖人球星勒邦占士（LeBron James）每100場平均能拿下32.1分，但他面對麥丹尼爾斯時只能得到19.4分。

勒邦占士在面對麥丹尼爾斯時的進攻數據。（NBA官網截圖）

換句話說，若麥丹尼爾斯真的因此而無法在附加賽甚至是之後的季後賽中上陣，那將是木狼在防守端的一大損失。