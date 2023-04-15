NBA｜獨行俠「擺爛」遭重罰75萬美元　古班公然求敗早有前科

獨行俠在對陣公牛的常規賽倒數第二場中「擺爛」，一次收起多名主力導致最終敗陣，主帥傑特（Jason Kidd）賽後更指此舉是由高層決定，一度引來不少爭議，更讓聯盟開聲表示要徹查此事。

NBA終在香港時間今日（15日）凌晨發出聲明，表示獨行俠相關行為有損這項運動的誠信，決定罰款75萬美元（約589萬港元）。



上周六（8日），獨行俠仍有機會爭奪附加賽資格時，面對公牛的關鍵一戰卻收起艾榮（Kyrie Irving）和其他常規主力，當家球星當錫（Luka Doncic）也只出戰了13分鐘便沒再上陣，最後他們以112：115不敵公牛。

當錫在那場關鍵比賽中也只打了13分鐘。（路透社）

賽後教練傑特表示此舉是由高層決定，當錫在之後的記者會也間接承認這一說法，並指自己有被告知並參與到決策之中。

該場比賽結束後，NBA隨即宣布會徹查事件，並於香港時間今天凌晨宣布罰款達拉斯獨行俠隊75萬美金。

「獨行俠隊違反了聯盟的輪休政策，並通過行動和公開聲明表示希望輸掉比賽，以提高他們獲得2023年NBA首輪選秀權的機會。」NBA在聲明中表示。「同時聯盟沒發現有球員在比賽中故意輸掉比賽。」

聲明中提及NBA副總裁杜馬斯（Joe Dumars）對此事的發言：「達拉斯獨行俠隊限制關鍵球員上陣對戰公牛的這一決定，破壞了我們這項運動的誠信度，也讓我們的球迷以及聯盟感到失望。」

獨行俠在2019年交易普辛基斯（Kristaps Porzingis）時，將今年的首輪選秀權送到紐約人手中，但如果獨行俠今年選秀順位有前10的話，便能保住不用拱手送給紐約人。

而常規賽排名愈低，獨行俠便愈大機會拿到選秀前10順位，也更有望保住這個寶貴的選秀權，正是這種刻意「擺爛」的行為，觸動到聯盟的神經。

擺爛罰款非首次

NBA並非首次因球隊不全力作賽而罰款，而獨行俠也不是初犯。

早在2018年，獨行俠班主古班（Mark Cuban）便因為公開表示球隊要擺爛，而遭罰款60萬美元。他當時在「J博士」艾榮（Julius Erving）的清談節目「House Call with Dr. J」上表示，就現況而言，輸波是對球隊最好的選擇。

古班在2018年曾因公開表示球隊要擺爛而遭罰款。（資料圖片，Getty Images）

此外，早在2012年時，也有過一次狀況奇特的罰款事件。當時馬刺在常規賽對上如日中天、擁有「三巨頭」勒邦占士（LeBron Jame）、韋迪（Dwyane Wade）和保殊（Chris Bosh）的熱火，教練普波域治（Gregg Popovich）卻選擇將4名主力輪休，包括陣中最有名氣的「GDP」組合，即真路比利（Manu Ginobili）、鄧育（Tim Duncan）和柏加（Tony Parker）。

由於該場比賽是強強對碰，受聯盟和球迷高度關注，戲碼一下子冷卻後隨即惹來爭議。時任NBA總裁史端（David Stern）更需要出面向廣大球迷致歉，並在隨後向馬刺罰款25萬美金。

此後馬刺亦有再犯，包括2021年時輪休多名主力而被罰款2.5萬美元。包括其他球隊在內，因輪休主力而被罰的相似例子亦不少。

馬刺曾因在焦點大戰中一次過收起多名主力而被聯盟重罰。（資料圖片，Getty Images）

實際上聯盟理事會在2010年4月曾通過一條規定：「輪休球員不得以損害聯盟利益為代價」，因此今次獨行俠擺爛事件被罰款，亦可適用於此。