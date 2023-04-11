NBA｜當錫澄清離隊傳聞　獨行俠疑「擺爛」失附加賽資格被調查

獨行俠日前收起主力，主動放棄爭取附加賽名額的舉動引來爭議，甚至有傳當錫（Luka Doncic）因不滿球隊此舉，從而提出交易申請。

不過這名斯洛文尼亞球星在訪問中澄清傳聞，表示自己在獨行俠相當快樂，讓球迷不用擔心。



獨行俠周六（8日）以3分之差不敵公牛的賽後記者會上，主帥傑特（Jason Kidd）表示收起主力為高層決定，言語之間似帶點無奈。



當錫在記者會上談及此事，承認不喜歡球隊這個舉動，但當記者問到他是否有份參與此決定，給予肯定的答案：「是的，當然，我們已達成共識，所以沒有問題。」

傑特（左）日前在記者會上表示收起對公牛一戰收起主力，實為高層決定。（路透社）

當錫：我在這裏很開心

之後記者提到他的離隊傳聞，當錫笑稱自己也是看到新聞後才知道這件事，為球迷大派定心丸，「那很有趣，因為連我也不知道我要求被交易，我沒有說過。我在這裏很快樂，沒有什麼需要擔心的。」

艾榮（Kyrie Irving）今年2月從籃網加盟獨行俠的消息震撼NBA，當外界期待兩大球星聯手會擦出什麼火花，獨行俠戰績卻一落千丈，從西岸第4一路下跌至第11，連附加賽入場券也無法到手，令人擔心這對超強後場組合是否夾不來。

當錫在記者會上澄清自己的離隊傳聞，為球迷大派定心丸。（路透社）

希望繼續與艾榮聯手

不少人認定艾榮的加盟，讓獨行俠戰績下滑，這個明星控衛交出的數據毫不失禮，場均貢獻27分和6個助攻，與過去幾季數字相差無幾。那麼問題到底出在什麼地方？

被問到是否希望艾榮繼續留在達拉斯，當錫毫不猶豫地說：「是的，我希望我們能夠繼續（合作）。」他解釋，「化學作用和默契並不是一朝半夕或是一個星期就能建立，所以目前還是在建立的過程當中，但我希望（他能夠留隊）。」

當錫和艾榮聯手的效果未如外界預期，球隊戰績更是一落千丈。（路透社）

期望球隊作出改變

當錫澄清離隊傳聞之餘，亦認為球隊需要改變，「這是肯定的，去年我們成功打入西岸決賽。我總是談及我們擁有非常好的化學作用，不過有些事情肯定需要改變。」言下之意，似乎暗示球隊需要增兵加強實力。

獨行俠對公牛一役收起主力的行為，被認定是為選秀權而故意「擺爛」，班主古班（Mark Cuban）更被指在該場比賽落敗後「笑不攏嘴」。NBA聯盟發言人巴斯（Mike Bass）周日（9日）表示：「NBA今天開始調查達拉斯獨行俠昨晚（周六晚）與芝加哥公牛比賽中的陣容決定，以及比賽行為和情況，包括這些行為背後的動機。」