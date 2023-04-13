NBA附加賽｜公牛落後19分逆轉速龍晉級　拿芬轟39分MVP卻另有其人

撰文：陳旭暉
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NBA附加賽，芝加哥公牛在一度落後19分的情況下反勝多倫多速龍，成為史上第一支以第10名身份贏下首場附加賽的球隊。
拿芬（Zach LaVine）今場為公牛轟下39分為全場最多，不過網民笑稱，今場贏波最大功臣應為迪洛桑（DeMar DeRozan）的9歲女兒Diar。

速龍在首兩節稍稍佔先，第三節初段更一度將分差拉開至19分。不過，公牛主將拿芬此時挺身而出，在第三節獨取17分，帶領球隊逐漸收復失地。至第四節開始時，雙方分差已縮減至個位數。

拿芬今場個人轟下39分，助公牛反勝速龍。（路透社）

隨後公牛乘勢反超，速龍在完場前12秒、落後三分的情況下獲得三次罰球機會，但主射的施亞琴（​​Pascal Siakam）3罰僅1中，錯失扳平機會後，終以105：109不敵公牛出局，宣告球季結束。

速龍今季的罰球命中率為78.4%，但今仗卻只得5成，全場36次罰球僅射入18次，罰球的不濟成為今場落敗關鍵，究竟發生了什麼事呢？

芝加哥公牛的官方Twitter給出了答案：

公牛球星迪洛桑的女兒Diar，亦是今場座上客，每逢對方球員準備射罰球時，她便會發出高頻率的尖叫。或許受到音波干擾下，速龍眾將今仗在罰球線上的表現確實不佳，連公牛隊官方及一眾球迷也稱她是今場的MVP，笑指連攻入39分拿芬，相比之下也黯然失色。

公牛將在周六（15日）與熱火上演生死戰，爭奪季後賽第8號種子資格，有網民笑指球隊應盡快為Diar預約前往邁阿密的機票。不過，今場拿下23分的迪洛桑在賽後記者會證實了這消息，「因為當天她（Diar）需要上學，所以不會前往邁阿密。」這個回答引得在場記者哄堂大笑。

此外，今場反勝的公牛，亦成為NBA改制推行附加賽後，第一支以第10名身份淘汰第9名的球隊。

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