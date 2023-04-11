NBA附加賽｜湖人喜訊　木狼「自斷雙臂」失雙塔　網民：集體撞邪

NBA常規賽落幕，各球隊開始進入附加賽階段，木狼卻因昨天（10日）連串插曲大戰湖人賽前傳出不利消息。

出拳打隊友的中鋒高拔（Rudy Gobert）被球隊停賽以外，打牆洩憤的防守重心麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels），亦因手部骨折缺陣。



木狼戰勝塘鵝鎖定西岸第八的附加賽資格，不過受到隊友內訌和麥丹尼爾斯無故「自殘」產生暗湧，有網民形容為「集體撞邪」。

中鋒高拔與隊友卡奧安達臣（Kyle Anderson）口角後出拳擊向對方，木狼宣布高拔禁賽一場，不會隨隊出戰面對湖人的附加賽。ESPN記者Adrian Wojnarowski表示，高拔那拳確實擊中卡奧安達臣胸口，但球隊相信他並非有意傷害隊友，而且當時高拔帶傷上陣，後者卻一直用不適當言語責罵他，才引致是次事件。

由於木狼排名第8，即使下場不敵湖人，仍有多一次機會，可再打另一場附加賽爭奪季後賽席位，高拔屆時料可重返隊中。

至於球隊防守大鎖麥丹尼爾斯則沒那麼好運，木狼指他右手第三、第四節掌骨骨折，目前已打上石膏，未知何時能夠傷癒復出。

The Athletic記者Jon Krawczynski報道，麥丹尼爾斯當時在球員通道只是想擊打膠簾，他並不知道後面有一道水泥牆。事後他已向隊友和教練道歉，並表示會為此負上責任。

對手突然同時間失去兩名主力，對湖人自然是利好消息，特別是麥丹尼爾斯，他過去面對湖人主力球星勒邦占士（LeBron James）時，防守表現十分出色。

失去麥丹尼爾斯，對木狼防守將是一重大打擊。（木狼官網）

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）對此不以為然，「這跟湖人無關，我們只關注球隊自身。這是一件不幸的事情，我真的沒有意見。這場比賽無關我們面對什麼對手，而是我們應該如何作賽。」

木狼與湖人的附加賽香港時間周三（12日）上午10時開始，勝方將成為季後賽第7號種子，負方則須面對塘鵝和雷霆之間的勝方，爭奪第8號種子之位。