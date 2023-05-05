NBA季後賽｜K湯臣三分球8中轟30分　擊敗湖人「隱形MVP」還有他

過去總能在第六戰（G6）挺身而出的K湯臣（Klay Thompson），在季後賽四強第二場對湖人即挺身而出，並且再次擦亮神射手招牌，單場射入8球三分球攻下30分，帶領勇士以127：100擊敗對手，追平場數1：1。



在上場慘痛落敗後，如何克服安東尼戴維斯（Anthony Davis）在籃底的巨大屏障成為勇士的課題。勇士今場維持球隊一貫打法——靈活多變的動態進攻，僅在陣容上做了一個調動，就是以謝米高格連（JaMychal Green）取代主力中鋒魯尼（Kevon Looney）先發上陣。

湖人在第一戰讓占士（LeBron James）更多無球狀態進攻，打亂了勇士的戰術；今場勇士派出有外線能力的謝米高格連，利用他把戴維斯帶離籃下，並貫徹小球打法，即取得成效。

K湯臣在首三節轟入8球三分球，季後賽6次單場8記三分球成史上第一。（Getty Images）

湖人雖然在第一節延續首戰贏波氣勢，打出33：26，但防守在第2、3節形同虛設，連續被勇士單節攻下超過40分，也是勇士隊史首度在季後賽單場兩節得分破40，這兩節的47：84攻勢令「紫金軍團」一蹶不振。

勇士在場上的外線火力令戴維斯防守範圍拉到外圍，魯尼的後備戰力亦對湖人禁區帶來威脅。而今場關鍵是勇士最大武器的三分球，「浪花兄弟」共命中11球，其中K湯臣在頭三節已轟入8球，全場取得30分，勇士在第三節就以110：80鎖定勝利，終以27分差獲勝，扳平場數1：1。

上場30分23籃板的戴維斯今場表現下滑，僅得11分7籃板。（路透社）

K湯臣3分波紀錄續超居里

據統計，K湯臣單場攻入30分，寫下今年季後賽個人最高得分紀錄。他今場轟入8記三分球，生涯季後賽第6次至少射入8個三分球，持續高居NBA史上第一；隊友居里則累積4次，K湯臣季後賽單場命中最多三分球是11個。

至於正選上陣的謝米高格連，今場完全成了擊退湖人的奇兵，9投6中包括3個三分球，全場取得15分，其中10分是在第三節出現，成為勇士以「小球」領先對手的關鍵之一。

不得不提今場的「隱形MVP」是陣中另一名格連（Draymond Green），他把握空位上籃，並不斷在場上推快速度，讓勇士可以在攻守轉換中取得優勢。在他的防守下，戴維斯只取得11分。

謝米高格連今場替補先發，交出表現。（Instagram）

K湯臣一一為G6而生的男人



關於K湯臣G6的「發威傳說」，2016年他在西岸冠軍賽G6轟入11個三分球，攻下41分，助勇士延長戰線到第7戰。2018年，他同樣在球隊系列賽落後時射入9記三分球，取得35分；隔年，他再次在西岸準決賽對火箭射入7個三分球，奪得27分。2019年總冠軍戰G6，他再次發揮本領，僅出手12次就攻下30分，惟在末節十字韌帶斷裂，致他花近3年時間才重回賽場。去年，他在西岸冠軍戰G6，全場轟進8個三分球，在拉開比數後更雙手高舉6隻手指，宣告「G6 Klay」的歸來。

