NBA季後賽｜76人主場不敵塞爾特人　夏登失準　艾比迪插水變精華

NBA季後賽東岸四強，首場先拔頭籌的費城76人，主場與波士頓塞爾特人上演第2戰。剛當選常規賽最有價值球員的艾比迪（Joel Embiid）傷癒復出，夥拍上場轟入45分的夏登（James Harden），可惜76人未能在主場再下一城，以87：121大敗予綠軍。



新科MVP艾比迪今場復出卻進攻啞火，全場比賽只拿下15分。（路透社）

原以為76人有艾比迪及時復出，加上夏登，76人的實力理應有增無減，惟戰情卻與此相反。雙方上半場戰況尚算緊湊，主隊半場落後49：57。半場休息後，塞爾特人隨即在第三節發力，單節打出35：16。短短12分鐘，76人由落後8分變27分，最後一節同樣未能收復失地，結果以87：121完場，76人慘敗34分，場數被塞爾得人追成1：1平手。

76人主場大敗，全因兩大主力不爭氣，復出的艾比迪全場9射4中，僅得15分，而這名新科MVP今仗的精華，竟然是一次尷尬的「插水」。首節末段，艾比迪背向威廉斯（Grant Williams）接球，對方的手部沒有明顯動作，但艾比迪照樣倒地。翻看慢鏡，威廉斯的身體與艾比迪輕輕一撞，艾比迪彷彿突然無力一樣，但球證照樣吹罰。不少球迷笑言艾比迪是影帝，更指這是本季最差的插水。

另一主將夏登未能繼承上場的勇態，今仗手感冰冷，全場14射僅命中兩球，三分球更加是6射全失，只取得尷得的12分。翻查數據，夏登已非首次在季後賽失準，最近一次發生在2018年，當時效力火箭的「大鬍子」，在西岸首圈對明尼蘇達木狼，首場攻入44分，第二場無以為繼，全場18射2中，最終只得12分收場。

另外，76人板凳得分只得26分，比起綠軍的54分差28分，同時成為今仗的勝負分野。

夏登今場表現與上場判若兩人，全場14次出手只入2球得12分。（路透社）

賽後76人主帥李華士（Doc Rivers）承認對手球隊更具深度，同時認為艾比迪表現有點生疏，「早段時我認為他有幾次失去比賽節奏，我認為球隊也一樣，但我們早預料到會這樣。我知道讓他回到球隊中必然會經歷陣痛期，我也很高興能提前解決這個問題。」

目前76人與塞爾特人戰成1：1平手，接下來兩場將會回到76人主場，下場比賽為香港時間周六（6日）早上7點半。