NBA｜當錫為塞爾維亞槍擊案死者付殮葬費　或邀更多球員出手援助

塞爾維亞5月3日發生校園槍擊案，事件至少造成9人死亡，包括8名學童及1名保安，另有6名學童及1名教師受傷送醫。

NBA獨行俠球星當錫（Luka Doncic）宣布，他將承擔受害者的葬禮費用，並會尋求方法長期援助受今次事件影響的學生、教師及家庭。



塞爾維亞今次校園槍擊案造成8名學童及1名保安死亡。（路透社）

當錫雖然出生於斯洛文尼亞，不過他與今次事件發生地貝爾格萊德（Belgrade）其實有着密切關係。據《EPSN》報道，其父親為塞爾維亞人，他的祖母、姑姑等家人都在該地區居住，因此他的家族與貝爾格萊德關係相當緊密。

當錫雖然為斯洛文尼亞人，但與貝爾格萊德地區關係緊密。（路透社）

他周五（5日）在Twitter表示為今次事件心碎，並說會與受這場悲劇影響的家庭及社區同在。「貝爾格萊德，在這個艱難的時期裏，我會支持並與你們站在一起。通過我個人的基金會，我會尋求短期及長期的方式，去援助受今次Vladislav Ribnikar小學槍擊事件影響的學生、教師及家庭。」

ESPN記者Adrian Wojnarowski表示，當錫透過基金會承諾為受害者支付葬禮費用，以及為受影響的學生和教職員提供心理諮詢。報道指出，預計他會邀請更多巴爾幹半島的NBA球員加入，繼續為今次悲劇事件提供善後援助。

當錫的善舉獲網民支持及讚賞，有人稱讚他為「穿上獨行俠球衣的超人」。

今年24歲的當錫是目前NBA最有名氣的歐洲球星之一，加入NBA僅5季便4次入選全明星，今季雖然打出生涯最高的場均32.4分，但球隊在冬季轉會窗後常規賽戰績不佳，最終未能率領獨行俠進入季後賽。