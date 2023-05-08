NBA季後賽｜金塊太陽再演巨星大戰　祖傑轟53分寫歷史仍難阻落敗

金塊與太陽的「巨星大戰」愈演愈烈。

杜蘭特（Kevin Durant）與戴雲卜克（Devin Booker）繼上場合力轟入86分、祖傑（Nikola Jokic）亦上演超級大三元後，今場這三人再次交出瘋狂數據，惟祖傑即使獨力攻入季後賽生涯最高的53分，仍無法阻止金塊以124：129落敗，總局數被追平至2：2。



太陽雙星今場繼續有精彩表現，雖然除他們外，全隊只有沙密（Landry Shamet）得分上雙，不過兩人各入36分之下，成功帶領球隊拿下這場比賽。

戴雲卜克今仗繼續有高效表現，與杜蘭特各拿下36分。（路透社）

金塊方面正選五人全部有雙位數進賬，惟板凳球員建樹不多，當家球星祖傑今仗可謂「單天保至尊」模式，他全場起手30次入20球，轟入個人季後賽生涯最高的53分，同時還貢獻11個助攻及4個籃板，成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）後，NBA第一個在季後賽拿到50分或以上的中鋒，同時他也是史上第一個在季後賽交出至少50分及10個助攻的中鋒。

祖傑今場開啟「單天保至尊」模式，但仍無法帶領金塊取勝。（路透社）

祖傑的出色表現，贏得傳奇中鋒奧尼爾（Shaquille O'Neal）讚賞是「目前聯盟最好的中鋒。賽後連對手杜蘭特被記者問到，怎麼看他在季後賽攻入53分時，亦忍不住稱讚「他太荒謬了。（Yeah he's ridiculous.）」不過戴雲卜克則回應得比較耐人尋味，「只要我們能贏，他想拿50分就拿吧。」

此外，比賽還出現頗有趣的一幕。第二節末段時，皮球出界飛到觀眾席，剛好在太陽班主Mat Ishbia手中。祖傑見狀想上前將其搶走，Mat Ishbia緊抱不願放手之餘，更出手將皮球拍走，祖傑隨即不滿地用手肘推了一下，該名太陽老闆隨即向後倒在座位上，祖傑亦因此被判一次技術犯規。

Mat Ishbia誇張的倒下動作固然有「插水」之嫌，但祖傑出手肘擊觀眾，或有機會遭聯盟追加處罰。祖傑賽後為自己抱不平：「他（球證）說我肘擊球迷，但那位球迷出手在先。我想聯盟應該會保護我們吧？不過也許我是錯的。」

記者問到此事時，卜克再次抵死回應：「他（班主）為我們賺到1分，他完成了他的工作。」

雙方目前戰成2：2平手，下場「天王山之戰」，金塊將在香港時間周三（10日）回到主場作賽。