NBA｜艾比迪轟30分難阻76人落敗　末節踩中對手後腦致流血離場

76人與塞爾特人的東岸季後賽戰至第三場，新科MVP艾比迪（Joel Embiid）今場洗去上場頹風，獨力拿下30分及13個籃板，但76人最終仍以102：114不敵綠軍，總比數暫以1：2落後。

賽前艾比迪獲正式頒發今季MVP獎項，而在演講說到一半、提到兒子Arthur時，看到Arthur從觀眾席跑出來，這名昂藏七尺的威武男兒亦忍不住眼淚決堤。



今季常規賽場均能貢獻33.1分、10.2個籃板及4.2個助攻的艾比迪，擊敗金塊球星祖傑（Nikola Jokic），拿下2022/23球季的常規賽最有價值球員，是他本人首次榮獲這獎項，也是繼2000/01後艾佛遜（Allen Iverson）的名76人首位球員膺MVP。

艾比迪今場賽前在主場獲頒常規賽MVP獎盃。（路透社）

在76人主場富國銀行中心球場的觀眾掌聲中，艾比迪正式從NBA總裁施華（Adam Silver）手中接過表揚年度MVP的「米高佐敦獎座」（Michael Jordan Trophy）。當他演講說到一半，提到兒子Arthur時，未婚妻將Arthur抱到球場旁邊，他身上穿着「我爸是MVP」衣服，落地後立刻跑到艾比迪身旁，該名應屆MVP見狀，忍不住激動地流下男兒淚。

他感慨萬分地抱起兒子：「很老實說，他是我站在這裏的主要原因。成為一名父親徹底改變了我的生命，我只是想以身所則，很慶幸他能在這裏，同時未婚妻也是我生命中重要的一部分。」

艾比迪上場傷癒復出時表現低迷，全場只拿下15分及3個籃板，更因「插水」而被網民嘲笑。今仗他一雪前恥，交出30分和13個籃板的MVP級數據。惟塞爾特人的泰譚（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）分別取得27及23分，綠軍正選五人全部得分上雙，加上76人另一名球星夏登（James Harden）表現再次低迷，全場上陣41分鐘，14射3中僅得16分，最終76人以102：114敗陣，總比數落後至1：2。

夏登今仗表現再度低迷。（路透社）

值得一提的是，今場比賽末節出現一段插曲，當時艾比迪、威廉斯（Grant Williams）和布朗三人爭搶皮球，艾比迪因失去平衡而不慎踩到威廉斯後腦，後者臉部重擊地面後，隨即嘴部流血，需要離場接受治療。

後來艾比迪與他對位時道歉，威廉斯則大方地回應「這就是季後賽」，也表示知道他並不是有意踩自己，盡顯運動員熱血及氣度。

太陽金塊球星各顯神通

另一邊的西岸比賽，太陽以121：114擊敗金塊，將局數追回至1：2。陣中兩名得分好手今場均大爆發，戴雲卜克（Devin Booker）和杜蘭特（Kevin Durant）分別轟入47及39分；而金塊當家球星祖傑則交出30分、17個籃板和17個助攻的超級大三元數據，控衛梅利（Jamal Murray）也攻入32分，整場比賽儼然這四人之間的對決。

卜克今場轟入全場最高的47分。（路透社）

不過太陽雖然贏下勝仗，中鋒艾頓（Deandre Ayton）今場的糟糕表現卻遭球迷詬病。他多次進攻失機，全場僅拿到4分，賽後更被拍到兩次無視球隊老大哥基斯保羅（Chris Paul），而且ESPN報道指他沒有接受傳媒採訪，而是迅速離開球場，讓人不禁擔心，太陽隊內氣氛會否已出現問題。