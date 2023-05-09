NBA季後賽｜第4節奇兵助湖人反敗為勝　居里破紀錄勇士陷出局邊緣

西岸四強戰Game 4，湖人靠獲加（Lonnie Walker IV）在末節獨取15分，以104：101擊敗勇士，總局數領先至3：1「叫糊」。

勇士當家球星史提芬居里（Stephen Curry）今場攻入31分並做出「三雙」，而且生涯命中三分次數突破4000大關，惜未能帶領球隊勝出。



今場比賽戰情緊湊，分差絕大部分時間都維持在個位數內，最多也只是湖人在第三節落後過12分，但他們逐漸收復失地，並在第四節咬緊後成功反超。

勒邦占士今場攻入全隊最高的27分。（路透社）

勒邦占士（LeBron James）今場拿到27分9個籃板，為湖人隊內最高，安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦貢獻23分15個籃板的「雙雙」表現。不過說到今場取勝關鍵，則不得不提獲加。

獲加在第4節的精彩表現，成為湖人擊敗勇士的關鍵。（路透社）

這名後備殺手在末節9次出手命中6次，全場15分皆為第四節取得，賽後連勒邦占士也說：「若這場比賽沒有獲加，我們肯定贏不了。」湖人在第4節射入27分，獲加佔超過一半。

上次有湖人後備球員在季後賽第4節攻入15分，已是正正26年前。在1997年5月8日，高比拜仁（Kobe Bryant）以後備球員身分對爵士，在第4節攻入17分。

勇士方面，「咖哩叔」居里攻入全場最高的31分，此外他還有14次助攻和10個籃板的「大三元」表現，而且在上半場便已經突破職業生涯4000記三分，當中有3390球來自常規賽，610球來自季後賽，而NBA史上只有他一人能達到此成就，遠遠拋離排名次席雷阿倫（Ray Allen）的3358球，排在第三的為夏登（James Harden，3152球）。

不過實際上他今場三分手感平平，總計14次出手僅入3球，而且在第四節爆發的獲加，不少分數都是在居里防守下取得。此外，居里的「浪花兄弟」拍檔K湯臣（Klay Thompson）亦表現不佳，今場只有9分進帳。

居里今場雖交出大三元數據，亦完成生涯4000球三分里程碑，惟未能帶領勇士取勝。（路透社）

比賽落敗瀕臨出局邊緣，勇士主帥卡爾（Steve Kerr）對今場失利似乎不太服氣，「湖人是一支深諳比賽技巧的球隊。我認為他們有不少次『插水』並從中獲利。我需要看重播，也許我是錯的，也許那些全都是犯規的單擋，但我在現場觀看時並不這麼覺得。」

湖人今場共獲20次罰球並全數命中，相比之下勇士獲12次罰球射入9球，亦是左右比賽勝負的關鍵之一。

勇士今場落敗後，總局數已落後至1：3，他們隊史上只有在2016年西部決賽面對拓荒者時，成功在此情況下逆轉晉級。下仗香港時間周四（11日）早上10點，雙方將會回到勇士主場作賽。