NBA季後賽｜祖傑三雙領金塊天王山之戰挫太陽　偷聽對手再惹爭議

金塊與太陽在季後賽來到Game 5的「天王山之戰」，祖傑（Nikola Jokic）今場繼續打出精彩表現，貢獻29分、13個籃板、12次助攻的「三雙」數據，助金塊以118：102擊敗太陽，總局數領先至3：2。

祖傑也憑今場錄得個人季後賽生涯第10次「大三元」，超越「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），成為NBA史上季後賽最多「三雙」（triple-doubles）的中鋒。



上場祖傑因為與太陽班主Mat Ishbia爭搶皮球而有過肢體碰撞，成為比賽焦點之一，更有不少聲音認為祖傑應該被罰停賽。

事後聯盟罰款這名金塊球星25000美元，但Mat Ishbia在Twitter表示沒有需要停賽或罰款。今場開賽前祖傑主動走近把球交給他，兩人隨即擊掌及拍肩示好，賽後祖傑更開玩笑說希望對方能幫他付那筆罰款。

坐鎮主場的金塊，今場主導整場比賽，除第二節尾段曾短暫被太陽反超前外，幾乎整場比賽都處於領先狀態，第四節更曾將差距拋離至24分，幾乎沒有懸念地拿下這場關鍵之戰。

太陽雙巨頭杜蘭特（Kevin Durant）及戴雲卜克（Devin Booker）分別取得26及28分，兩人今日命中率平平，前者三分更是出手3次全失。兩人之外，太陽隊內只有中鋒艾頓（Deandre Ayton）得分達雙位數。

杜蘭特今日攻入26分，但命中率只屬一般。（路透社）

祖傑錄季後賽生涯第10次大三元

金塊方面全隊有五人得分上雙，除取得「大三元」的祖傑外，後備布朗（Bruce Brown）今場亦拿到25分。這支「西岸一哥」今場整體命中率達49.4%，三分球更是27射13中。

今場再次交出統治級表現的祖傑自然為比賽主角，他個人季後賽第10次取得三雙，超越傳奇中鋒張伯倫，成為NBA季後賽史上最多三雙的中鋒。

上場轟入53分的祖傑，今仗再次交出三雙數據，帶領球隊擊敗太陽。（路透社）

賽後接受TNT訪問並被問及此事時，祖傑反問：「奧尼爾（Shaquille O'Neal）呢？他在這排名中嗎？」在轉播室中的奧尼爾立刻回答：「不，因為我從不傳球。」

除此之外，同時祖傑亦成為季後賽史上三雙次數排名第五的球員。

NBA季後賽三雙次數排名

第1名：「魔術手」莊遜（Magic Johnson），30次

第2名：勒邦占士（LeBron James），28次

第3名：韋斯保克（Russell Westbrook），12次

第4名：傑特（Jason Kidd），11次

第5名：祖傑、祖蒙特格連（Draymond Green）、朗度（Rajon Rondo）、布特（Larry Bird），10次

第6名：張伯倫，9次



祖傑偷聽戰術被推

第三節完結前出現一段插曲，當時戴雲卜克正準備射罰球，太陽主帥在場邊佈置戰術。這時祖傑跟布朗走近似乎想要騷擾及偷聽，引來太陽球員不滿，其中杜蘭特更出手用肘將其推開至幾乎跌倒在地。在旁的球證見狀，立刻吹罰杜蘭特及執意要走近的布朗技術犯規。

不過祖傑的動作似乎有誇大之嫌，情況一如上場他推跌太陽班主Mat Ishbia時的狀況，連旁述也忍不住說「杜蘭特沒有那麼強壯」。

已不容再失的太陽，下場將會在香港時間周五（12日）早上10點回到主場作賽。