NBA季後賽｜梅利單節轟23分領金塊反勝湖人　占士準大三元也徒勞

NBA西岸決賽第二戰，洛杉磯湖人的日本球員八村壘再做奇兵，半場7射全中，可惜依然徒勞，主隊丹佛金塊主將梅利最後一節發力，獨力轟入23分，領金塊以108：103反勝湖人，場數領先至2：0。

即使38歲的勒邦占士交出「準大三元」，未能領軍獲勝，他更有一球尷尬的精華。



NBA西岸決賽場數落後0：1的湖人，今仗作客再鬥金塊，八村壘再度充當奇兵，這名25歲的日本球員上半場發威，7射7中攻入17分，亦是自名宿奧當（Lamar Odom）在2008年總決賽半場命中率100%後，再有湖人球員創下這紀錄，同時助球隊半場領先53：48。

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八村壘上半場百發百中，領湖人半場領先。（路透社）

八村壘的火熱手感未能延續至下半場，加上勒邦占士與安東尼戴維斯同樣手感冰冷，金塊隨即分差收窄，3節結束後，金塊力追至3分落後。金塊主將梅利（Jamal Murray）最後一節發力，為球隊追平81：81平手，單節射入3個三分球，最後轟入23分，助金塊以108：103反勝湖人，西岸決賽場數領先至2：0。

梅利攻入全場最高的37分及10個籃板，而另一主將祖傑同樣貢獻三雙，23分﹑17個籃板及12個助攻，合力為金塊晉級總決賽打好基礎。翻查往績，金塊過往6次季後賽場數領先兩場，最後全數過關，晉級機會大增。

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梅利最後一節發力，狂轟23分，全場交出37分，領金塊反勝再下一城。（路透社）

勒邦占士尷尬了

即使湖人球星勒邦占士交出「準三雙」的數據，22分﹑10個助攻及9個籃板，但其他數據卻令他尷尬了。「大帝」今仗6次在三分線起手全數射失，西決兩仗三分未入一球。另外，占士自季後賽首圈第二戰以來，在最後一節連續19次三分球起手「炒粉」，不禁令人聯想起，他是否在關鍵時刻手軟。

即使占士交出「準三雙」，湖人未能平反敗局。（路透社）

今場占士要尷尬的，不止是數據，更有一球「精華」。湖人第二節一次反擊機會，占士前場接應，單刀以為兩分輕鬆落袋，「大帝」起跳準備入樽時，竟然在途中手滑，手上的籃球飛出底線失機，白白浪費得分機會，