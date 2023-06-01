NBA｜活塞開出史上最高薪聘蒙迪威廉斯　無冠教頭貴得有道理？

ESPN報道，前太陽教頭蒙迪威廉斯（Monty Williams）已同意活塞開出的6年7850萬美元合約，若消息屬實，將會是NBA史上最大額的教練合約，甚至可能成為聯盟史上最高薪主帥。

這名教頭今季才因季後賽次輪出局而被太陽解僱，生涯也從未帶隊贏過總冠軍，那他到底為什麼能獲得如此豐厚的合約呢？



據ESPN記者Adrian Wojnarowski報道，蒙迪威廉斯與活塞已達成共識，將會成為球隊新主帥；The Athletic記者Shams Charania則引述消息指，該份6年7850萬美元的合約還有第7及第8年的球隊選項及激勵條款，總金額可達到1億美元。

目前活塞官方尚未有任何宣布或回應，不過若消息屬實，他的平均年薪（不計算激勵條款）即為1308.3萬美元，據美國全國廣播公司（NBC）消息，聯盟最高薪主帥為馬刺的普波域治（Gregg Popovich），該位名人堂教頭的年薪為1150萬美元，Yahoo Sports表示蒙迪威廉斯將成為NBA史上最高薪酬的主帥。

回看威廉斯的履歷，其實並不算特別亮麗，至少未曾拿過總冠軍，與普波域治、卡爾（Steve Kerr）等名帥自是無法相比。

球員時期，他1994年在紐約人出道，先後效力過5支球隊，最後2003年在活塞退役，期間沒有在NBA獲得過任何榮譽；退役後，他在拓荒者、雷霆及76人擔任過助教，中間在黃蜂出任了5年主帥。

蒙迪威廉斯（右三）在2016奧運時亦曾擔任過美國隊助教。（Getty Images）

不過他被活塞以超高薪聘請，The Athletic甚至指他們派出私人飛機接送威廉斯到加州，這當中理由，或許是他曾讓太陽「起死回生」。

將太陽從榜尾變為爭冠份子

威廉斯接手太陽前，他們連續3季都位列西岸榜尾，再前一季也是排在第14，戰績可謂慘不忍睹。他執教第一季因正值疫情而場數縮水，雖然在「隔離泡泡（bubble）」中8戰全勝，但最終仍以34勝39敗的戰績排在西岸第10無緣季後賽，不過戰績已有明顯進步。

2020/21球季場數依舊縮水，太陽在休季期得到著名控衛基斯保羅（Chris Paul），常規賽結束時以51勝21敗的戰績拿到西岸第2，是他們自2010年後取得季後賽門票，威廉斯亦因此獲選NBCA（美國教練協會，National Basketball Coaches Association）年度最佳教練。隨後他更帶領太陽一路殺入總決賽——他們上一次進入總決賽已是1993年。

得到基斯保羅的那個賽季，蒙迪威廉斯便率領太陽一路殺入總決賽。（基斯保羅Instagram）

太陽雖然最後以2：4不敵公鹿，但由前一季無法進入季後賽，至殺入總決賽的巨大進步，讓他證明執教功力。2021/22球季，威廉斯率領太陽拿下64勝18負的全聯盟第1戰績，使他獲選NBA及NBCA年度最佳教練，惟季後賽次輪便以3：4不敵公鹿出局。

來到今季，太陽季中得到另一名巨星杜蘭特（Kevin Durant），加上戴雲卜克（Devin Booker）、基斯保羅及新星艾頓（Deandre Ayton），外界形容這個組合為「四巨頭」，大有希望爭奪冠軍。可是太陽不僅常規賽戰績有所下滑，最終只排在西岸第4，季後賽還再一次在次輪被淘汰，隨後威廉斯便被太陽解僱，實際上他是自2020/21球季至今，常規賽取得勝場最多的教練（236場160勝）。

蒙迪威廉斯在5月13日被太陽辭退，不過他是2020/21至今獲得常規賽最多勝場的教練。（路透社）

情況相似的活塞

太陽解僱蒙迪威廉斯的原因，不外乎是覺得球隊具有爭冠的能力，認為連續兩季在季後賽次輪便被淘汰不如理想。當然在管理層角度來說，2020/21球季能夠一舉殺入總決賽，找來基斯保羅也是主要原因之一，之後羅致到杜蘭特，成績卻沒有更進一步，引來管理層不滿亦無可厚非。

回看他剛接手的第一季，已能將長期徘徊在榜尾的太陽帶到進入季後賽邊緣，也足夠證明威廉斯的執教能力；再看活塞近4季的戰績，分別是東岸第15、14、15和第13——這情況是不是跟當年的太陽很像？

太陽今季擁有杜蘭特和卜克兩名得分好手，曾被認為是奪冠熱門之一。（路透社）

The Athletic的報道指，活塞一開始邀請威廉斯時被拒絕，這名教練表示想休息一年再作打算，但活塞在4月上旬解僱基斯（Dwane Casey）後，主帥一位已懸空多時，管理層認定威廉斯就是正確選擇，才決定要開出一個他無法拒絕的條件。

值得一提的是，活塞今年選秀本來有14%機會抽到狀元簽，選到前4名的機率也有52.1%，惟他們最後只抽中第5順位。眼見球隊連續數年都排在東岸底部，不想再繼續擺爛，而是以今年重傷只打了12場的2021年狀元基迪根寧咸（Cade Cunningham）、積頓艾維（Jaden Ivey）等年輕球員為核心重建，也是相當合理的做法。

合理歸合理，這份史上最大的「肥約」到底值不值得，則仍有待觀察。