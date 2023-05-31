NBA｜勇士總經理邁亞斯宣布離職　在位11年間開創勇士4冠王朝

從2012年起擔任勇士營運總裁及總經理的邁亞斯（Bob Myers）宣布，將辭去球隊所有職務，意味着這支曾為NBA帶來一陣新風氣的球隊，將可能因此而改朝換代。

勇士官方接連出文紀念他在隊內的功績，表示即使這位曾一手締造球隊四冠王朝的總經理即使離開，這輩子都仍會是勇士一員。



曾兩次獲選NBA最佳管理人員的邁亞斯在記者會上確認將離開勇士，他表示這次離職並不涉及金錢因素，而是因為已經無法再對球隊投入百分之百的精力，「在我整個人生裏只知道一種做事方式，也無法不全力以赴地去做某件事。」

邁亞斯自2011年4月時加入金州勇士隊擔任助理總經理，在僅僅12個月後便被提拔為總經理。他管理的這11個球季裏，勇士曾4奪NBA總冠軍，其多次轉會及續約決定都十分關鍵，可說是勇士開創輝煌王朝的幕後功臣。

眼光獨到 奠定球隊基石

剛就任總經理這一年，他做了一個對勇士今後十分重要的決定——在選秀中選中日後成為球隊基石的祖蒙特格連（Draymond Green）。

彼時勇士的陣容尚未成形，球隊剛把頭號得分手艾利斯（Monta Ellis）送走，隊中老大哥仍是大衛李爾（David Lee），史提芬居里（Stephen Curry）雖然備受期待但受傷患困擾，2011/12球季只打了26場。不過勇士在10月卻還是與居里簽下一紙4年4400萬美元的合約，當時外界對此抱懷疑態度，因為該名射手不時受傷，認為這筆投資相當冒險。

邁亞斯剛上任總經理便做了一個至關重要的決定，就是選中祖蒙特格連。（Getty Images）

然而「咖哩仔」在這季成為球隊核心，並與K湯臣（Klay Thompson）頻轟三分而被稱為「浪花兄弟」。當季他們殺入季後賽次輪，最後以2：4不敵馬刺出局，但這已是球隊近36年來，季後賽最好成績一次。

2013年，勇士從金塊簽入後來成為總決賽MVP的伊古達拉（Andre Iguodala），季後賽首輪便在搶七大戰敗予快艇出局，不過居里與K湯臣在常規賽接連刷新三分紀錄，已預示着這支球隊將會以此作為建隊重心。

聘請卡爾 開創勇士王朝

儘管球隊成績似乎進步可期，不過主帥麥克積遜（Mark Jackson）在3月時便傳出與管理層「理念不和」，更於5月被解僱，這時勇士聘請了一名徹底改變這支球隊的教練——卡爾（Steve Kerr）。

獨居慧眼地簽入沒有主帥經驗的卡爾，讓勇士搖身一變開創王朝。（Getty Images）

本來麥克積遜52.6%的執教勝率，已能排在勇士隊史第4名，卡爾這次執教更是首次擔任球隊主帥，但「浪花兄弟」在他帶領下徹底爆發，勇士在2014/15球季常規賽打出67勝15敗的隊史最佳戰績，一躍成為西岸首位。居里更獲選該球季的常規賽MVP，這也是自1960年的張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首次有勇士球員獲選。

踏入季後賽，勇士接連淘汰塘鵝、灰熊及火箭殺入總決賽，並以4：2擊敗騎士，捧起睽違40年的NBA總冠軍獎盃，前一年簽入的伊古達拉被評為總決賽MVP。決定聘用卡爾為主帥，以及拒絕放走K湯臣並與他續約的關鍵決策，讓邁亞斯獲選為NBA年度最佳行政人員。

這支勇士在邁亞斯的管理、卡爾的執教之下已所向披靡，他們在翌季常規賽錄得73勝9負的NBA史上最佳戰績，這紀錄至今仍未被打破，史提芬居里更成為NBA史上第一個全票MVP。不過他們當季殺入總決賽再次遇上騎士，在領先3：1的情況下被連追3局反勝，無法達成連冠。

之後邁亞斯被加上營運總裁職位，他在2016年為球隊簽下杜蘭特（Kevin Durant），也可以說是他在勇士留下的最大功勞，邁亞斯也因此再度獲選年度最佳行政人員。杜蘭特的到來大大地加強了勇士的進攻能力，勇士即連續奪得兩次總冠軍，杜蘭特也兩度榮膺總決賽MVP，2017/18更是以4：0橫掃騎士奪冠，4年3冠的成就，讓不少美國媒體形容為「勇士王朝」。

杜蘭特加盟後，讓本來便極具進攻火力的勇士變得無人能擋。（Getty Images）

主力重傷陷入低潮 沉寂兩年後再奪冠軍

2018/19球季，勇士連續第5年殺入總決賽，但杜蘭特跟K湯臣相繼重傷，最後以2：4不敵速龍，無緣達成3連霸偉業。此後杜蘭特轉投籃網，K湯臣因傷連續兩季無法上陣，勇士連續兩季無法進入季後賽，2019/20的常規賽戰績更為西岸榜尾。

隨着K湯臣傷癒復出，選秀新星普爾（Jordan Poole）以及從木狼交易過來的韋堅斯（Andrew Wiggins）逐漸成為球隊主力，勇士在2021/22常規賽獲第3位成績，更在當季擊敗塞爾特人，時隔兩年重奪總冠軍。

勇士陷入低潮兩年，但通過交易和選秀增強實力後，去年重奪總冠軍。（史提芬居里Instagram）

衛冕失敗 選擇告別勇士

勇士今季在季後賽次輪不敵湖人出局，宣告衛冕失敗，球隊近期決策亦頻受外界質疑，包括與普爾及韋堅斯簽入厚薪合約。邁亞斯周二（30日）表示「是時候（離開）了」。史提芬居里在社交網站貼文祝賀：「在奪得總冠軍以及那些美好回憶前，我記得我告訴過你，『你最好要把這一切搞定！』最後你真的做到了。總經理這個位置你做得很好，但作為朋友，這輩子我也會感激你。我們互相改變了彼此的生命！好好享受你人生的下一個篇章吧，我的兄弟。」

居里在Instagram感謝邁亞斯。（史提芬居里Instagram）

勇士官方接連在Twitter上發文紀念這位為球隊效力11年的總經理，表示他一手帶動這支灣區球隊成長，即使離開但這輩子都仍會是勇士一員。

不少人認為邁亞斯的離開將預示着勇士王朝解體，因為最近頻頻傳出主帥卡爾可能離隊的傳聞，K湯臣和祖蒙特格連下季也面臨高薪續約問題，特別是K湯臣今季季後賽表現屢遭球迷批評，普遍認為不應以高薪將他留下。

或許以無球跑動及三分雨為人所熟知的那支勇士即將面目全非，但邁亞斯一手打造那支曾創下73勝紀錄、拿下4個總冠軍的華麗球隊，將永不會從球迷心中磨滅。