籃球熱話｜美國礦工爸爸觀戰成焦點　大學教練：已為他們準備門票

近日一場美國大學籃球賽的觀眾席上，有一名衣着與別不同、滿面是灰的中年男子，引起網民關注，並揭發背後的動人故事。



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云云球迷中，一名穿着礦工衣服的男子，成為網絡討論焦點。（Twitter）

這是一場籌款賽，參戰的有著名NCAA一級球隊肯塔基大學，場邊多半是他們的球迷。然而芸芸藍海中，有一名身穿橙間黑衣、臉上佈滿黑色灰塵的觀眾，身邊坐着一名小孩。

當時有肯塔基大學的球迷拍下照片，並分享至社交媒體。該照片引起肯塔基大學教練John Calipari關注，「我家族的『美國夢』，是從西維珍尼亞州一個煤礦場開始，所以我對這張照片特別有感受。」

照片在網上傳開後，獲得肯塔基大學主教練關注。（Twitter）

Calipari指他收到的消息，是該男子是放工後直接趕來與他的兒子，觀賞這場比賽，「我不知道他是誰，但我準備了主場門票給他和他的家人，他們會是VIP。」

McGuire放工後滿面煤灰，然而仍直抵球場，陪伴兒子觀戰。（Twitter）

後來經一眾肯塔基大學球迷人肉搜尋後，確認該男子的身份。他的名字是Michael McGuire，在當地一個煤礦場工作。他接受當地電視台訪問，表示自己當日放工時，離開賽僅餘45分鐘，「我當時的選擇是直接趕去，或是回家洗澡並錯過半場比賽。」最後他沒有洗澡，滿臉煤灰地前往賽場。

McGuire妻子接受《霍士電視台》訪問，稱丈夫以前會與爸爸在電視機前觀看肯塔基大學的比賽，因此對McGuire而言，陪伴3歲兒子Easton首次現場看肯塔基大學比賽，是延續「家族傳統」。McGuire則表示兒子非常享受過程，「他很開心並當場跳舞，每當有球員入樽，他都會很興奮。」他亦表示，兒子期待下次到主場看比賽。

Calipari表示，當地不同商戶都願意在McGuire一家前來時，略盡綿力。（Getty Images）

Calipari在記者會上透露，當地的酒店、餐廳與其他商戶，紛紛表示願意為McGuire家庭略盡綿力。他亦曾與McGuire家庭對話，並向隊內球員展示他們的照片，希望球員能從中學習，「這是份辛苦並光榮的工作，然而他即使不能洗澡，亦不顧自己儀容前來觀戰，他只是想陪伴自己的兒子。」