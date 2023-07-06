籃球熱話｜P.LEAGUE+再陷醜聞　黑人停職新CEO上任兩天被爆性騷擾

台灣籃球聯賽P.LEAGUE+（簡稱PLG）最近頻受Metoo風波影響，創辦人兼執行長「黑人」陳建州上月30日自請暫停職務後，暫代執行長周崇偉竟然又捲入性騷擾風波，而且今次有影片為證。



陳建州上月30日暫停職務後，PLG聯盟執行長職位7月4日由原聯盟行銷策略總監周崇偉暫時代理，昨天（5日）還出席觀看新秀體測和對抗賽。可是接任才短短兩天，便已有影片指他曾性騷擾一名啦啦隊成員。

周崇偉接任翌日，親自出席新秀體測和對抗賽。（PLG Facebook）

根據媒體人黃揚明在Facebook貼出的一條影片，他表示收到爆料，指周崇偉曾經在唱K期間，突然從後環抱一名新北國王隊啦啦隊成員，手部的位置幾乎要碰到女生的胸部，但該名女生很機警地掙脫。黃揚明續指事發後陳建州帶着周崇偉前去道歉，所以事情才沒有被爆出來。

周崇偉性騷擾啦啦隊成員連環圖：

事件曝光後再次引發軒然大波，PLG官方在周四（6日）下午發出聲明，表示已經就事件與當事人聯繫，並會交由董事會討論決議。

PLG在周四下午發表聲明。（PLG Facebook）

事件發生後，當事人Amber也在Instagram以限時動態方式回應，表示影片中的人確實是她，也說事後聯盟的人很快過來向她道歉，而且目前聯盟的態度相當積極誠懇，所以會暫時接受這樣的處理方式。

當事人Amber在Instagram中的回應。（Instagram@amber08150815）

今次事件引發網民熱議，畢竟陳建州是涉嫌性騷擾才自請暫停職務，並讓周崇偉代理，沒想到他暫代職務不過兩天就又爆出這樣的醜聞。對此網友留言：「會不會是最短代理執行長的世界紀錄？」、「沒了性騷擾聯盟長感覺怪怪的，還好換了一個也會性騷擾的」，同時也讓有些網友感嘆PLG從2020年創立至今，好不容易有些規模了，讓台灣籃球脫離20幾年的黑暗時期，如今卻遇上這樣的事情，讓他心情十分矛盾。

有網友嘲諷會性騷擾的話會優先錄取成為選秀執行長。（Facebook截圖）

同時台灣討論區PTT有人貼出疑似周崇偉的不雅對話截圖，當中內容十分露骨。周崇偉較早前通過Instagram向公眾道歉，並承認三個星期前在KTV的行為不恰當，但否認對話內容，同時表示已經報案處理：「不過關於我沒有做過的事和沒有傳過的訊息，我還是要用行動澄清，所以網路上流傳我不知道跟誰的不實對話紀錄，我已經完成報案，接下來就交給警察了。」