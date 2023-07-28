勒邦占士長子Bronny心臟病發後極速出院　大帝感激外界祝福｜籃球

NBA巨星勒邦占士的18歲長子Bronny，日前在練習時突然心臟病發，更一度送入深切治療部，幸好這名名將之後大步檻過，短短留院數日已無大礙，占士透過社交網站公布好消息，並感激各界的祝福。



勒邦占士（Lebron James）的18歲長子邦尼（Bronny James），受父親影響同樣踏上籃球路，早前入讀南加州大學，即將出戰美國NCAA賽事，外界都十分注視這名名將之後的表現。

不過，邦尼在周一（24日）跟隨球隊訓練時，突然心臟病發，立即送院治理，更一度被送入深切治療部。心臟科醫生Merje Chukumerije在當地時間周四（27日）發聲明，指邦尼已經離開醫院，返回家中休養，並透露他送院時神智清醒，即使部分檢查仍要進行，但對邦尼的康復進展有信心。

邦尼剛加入南加州大學。（Instagram）

大仔出院，勒邦占士鬆一口氣，這名湖人球星透過社交網站感激外界連日來的關心及祝福，「我要感激無數向我們家庭送上祝福及祈禱的人們，我們十分感恩，並感到大家的好意，我們一家人安全及健康地在一起。當時機適當時，我們就會透露更多，但大家的支持對我們非常重要。」

勒邦占士長子Bronny練習期間心臟病發 一度送入深切治療部︱籃球

占士感激外界對他們的關心與祝福。（Instagram截圖）

勒邦占士生涯贏盡錦標，剛宣布「暫不退休」，勢展開生涯第21個NBA賽季，連續第6年效力洛杉磯湖人。他曾多次表達希望跟兒子一同出戰NBA賽場的夢想，2022年他曾向體育媒體The Athletic表示：「我的最後一年生涯要跟兒子一起，無論邦尼去哪裏，我便會在那裏。我會用盡一切可能辦法，跟兒子並肩作戰一年，這事情已經與金錢無關。」