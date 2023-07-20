NBA熱話｜祖蒙特格連談普爾事件引其父親反擊　轉發假新聞遭嘲笑

勇士球星祖蒙特格連（Draymond Green）場內場外一向爭議不斷，口沒遮攔可說是他的代名詞。日前他談及與舊隊友普爾（Jordan Poole）大打出手的事情，引來對方父親留言反擊，又再度「衰多口」，被假新聞帳號引誘，無端端怒罵退役球星加尼特（Kevin Garnett），連杜蘭特（Kevin Durant）也忍不住出口：「要小心一點。」



格連與普爾在去年的衝突事件曾震驚外界，雖然後者在今月初被交易到巫師，但不少人對該事情的來龍去脈仍相當感興趣。由於從流出的影片可見，出手揮拳在先的人是祖蒙特格連，他當時也因此備受批評，這名勇士球星日前接受比華利（Patrick Beverley）的 Podcast 節目《Pat Bev Pod》訪問時重提此事。

祖蒙特格連在球場內外向來爭議不斷。（Getty Images）

他並沒有詳細說出兩人當時到底說了些什麼，但強調自己不是會輕易動手的人，「我不是一來就動手，我當然有跟他對話溝通過，我也不是短時間內就會被激怒的人。我們是一支球隊，在球隊內沒有人能立刻就激怒我，你跟我都知道，有些事情在男人之間是不能說出口的，有些底線我們必須要堅守。」

這段訪問除惹網民熱議外，還引來普爾的父親留言：「這番話就是胡說八道，他說普爾是他的兄弟，但過去一整年格連卻都在避開我。他軟弱得像個X子（b*tch），我就在這裏，他從沒有向我和我的妻子道過歉。所以他是跛了吧，他想的話隨時都能見我。」

半天後，格連也發文回應：「這太可愛了……我不可能在場館內避開你一年。每場比賽我都會到那家人房間與我的家人見面。還有不要再用那些詞語了，一般來說它們在男人之間不太受歡迎。」

格連與普爾父親在Twitter上舌戰。（Twitter截圖）

球員之間的不和，引來對方家人發聲已經十分罕見，不過祖蒙特格連最近的爭議事情不僅於此。昨日（19日）一個名為「NBACentel（假冒NBA Central）」的帳號貼出一段假新聞，稱加尼特發言炮轟格連：「他打普爾就像高年級生打只有自己一半身高的新人，而且還到處口出狂言，「有膽就來跟我試試吧！」

沒想到的是祖蒙特格連居然上當，轉發該則帖文還標籤了加尼特：「在我還是新秀的時候我就已經試過了，你卻說到我從沒試過的樣子。那像是什麼？一個新人去挑釁比自己大一倍的高年級生嗎？」

加尼特看到後似乎有點無奈，出文說那是個假帳號，還叫Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）來看看。格連後來發現那是假新聞後已將帖文刪掉，但當然被各網民及專頁紀錄了下來，那個假帳號事後亦已被停用。

加尼特似乎沒被這則假新聞挑撥，更像是有點無奈。（Twitter截圖）

事件還引來格連舊隊友杜蘭特「食花生」，有專頁貼出格連被騙的截圖，並貼出杜蘭特早前說過的「這些假新聞帳號會讓你們很難受」，然後杜蘭特在下面留言：「要小心一點。」

網友們不免紛紛嘲笑格連被騙：「這真是太尷尬了」、「有趣的是，我本以為轉發那則假新聞的格連也是個假帳號」。