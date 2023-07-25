籃球｜木狼球員李凱爾正式入籍中國　籃球專欄作家分析別期望過高

木狼球員卡奧安達臣（Kyle Anderson／李凱爾）入籍中國消息已傳出一段時間，早在今年4月便稱會在短期內入籍。早前他亦被傳媒發現身在上海，中國籃球協會終在昨日（24日）宣布，這名木狼球星取得中國國籍，並將代表男子籃球隊出戰世界盃。



中國籃球協會在昨天早上宣布相關消息，並附上主席姚明、李凱爾及其母親的合照。這名木狼球員在2018年時曾隨母親到深圳龍崗區展開尋根之旅，最終證實他的外曾祖父李崇新是中國廣東人，之後輾轉經牙買加再去美國，因此他擁有八分一中國血統，由家族長輩取了「李凱爾」這個中文名字後，再放入家族族譜之中。

中國籃球協會昨天早上宣布李凱爾入籍消息。（微博截圖）

中國媒體《咪咕籃球》周二（25日）上載李凱爾獨家專訪，主持人問到，成為中國籃球歷史上第一個入籍球員這件事對他有什麼意義時，他表示意義十分重大，「這不僅是因為可以在夏天為一支國家隊打FIBA的比賽，你知道我有祖先來自中國，我覺得這是一個完整的循環，數百年後我為中國打球，這對我來說意義重大。雖然我從來沒有見過那個親戚，但我覺得他們一定會為我的選擇微笑，我希望能讓他們為我驕傲。」

被主持人提問由第一次聽到中國男籃邀請入籍，到他最後決定加入，這當中用了多長時間，李凱爾回答大概一周。主持人有點意外地追問：「才一周嗎？」李凱爾反問：「這需要很久嗎？」隨後兩人都笑了起來，他再說「我不認為這個決定需要很長時間。」

李凱爾表示，選擇為中國國家隊效力而不是美國，作出這個決定只用了大概一周時間。（微博影片截圖）

李凱爾又提到曾獲美國國家隊邀請，但他不知道那是否正式提案，美國國家隊也對很多球員發出邀請，「我也確實有機會為美國隊打球，但我已經和我的家人聊過了，我決定要為中國打球。」他又補充選擇中國而不是美國的原因，是因為自己的祖先和親戚都在中國，所以覺得一定不能錯過這個機會。

目前在中國籃協官網的國家隊人才庫中，已有李凱爾的數據和詳細報告。自李凱爾有望入籍中國成為籃球隊一員後，中國網民一直對此相當關注，也很期待他能為男籃帶來什麼改變。不少人都認為他與周琦會是陣中主力，後者曾短暫為NBA球隊火箭效力。

李凱爾的數據已在中國籃協官網數據庫中出現。（中國籃協官網截圖）

李凱爾加入中國男籃，能為國家隊帶來什麼呢？從上圖可看出，李凱爾在NBA的數據並不突出，沒有一項場均數據能達到雙位數，但相對地比較全面。中國籃球專欄作家張佳瑋便在微博中發表看法，認為這名木狼球員最大優點是防守和組織，「李凱爾不是個球星，但他是個好球員。李凱爾不是立竿見影的殺（煞）星，但他是個萬金油。還是一顆試金石：不好的球隊擁有他，和好球隊擁有他，效果天差地遠。」

張佳瑋在文中列出其他「萬金油」型球員的數據，依次為夏恩馬利安（Shawn Marion）、伊古達拉（Andre Iguodala）、基里蘭高（Andrei Kirilenko）及柏賓（Scottie Pippen）。（微博截圖）

他說李凱爾高中教練曾誇張地描述他為「當代魔術師（魔術手莊遜，Magic Johnson）」，亦反面地引述亞特蘭大媒體對他的評價：「不會運球的控衛，不會投籃的得分後衛，沒有速度的小前鋒，沒有力量的大前鋒，沒有身高的中鋒」。

簡單而言，張佳瑋認為李凱爾是一名實力比較平均的角色球員，沒有什麼特別擅長的部分，也沒有什麼特別明顯的缺點，所以結論是「他不是巨星，沒法從廢墟里憑空拔起一支爛球隊創造神話，但如果一支球隊本身已經有底子，就哪裡缺了一小塊了，那他真能補上去，錦上添花。」

李凱爾在NBA的數據並不突出，無法獨力帶領球隊贏下比賽，但是一名萬能型的角色球員。（路透社）

目前中國男籃世界排名第27，亞洲排名第4，隊內球員最具名氣的當屬周琦，在世界盃的舞台上算不上是強隊，在最新的世界盃分組中亦被分至第6梯隊。因此微博亦有網民留言讓大家不要有過高期望：「大錘（李凱爾外號）是個很好的萬金油型的輔助球員，但如果想讓他砍個三四十分帶隊贏球，他不是幹這種活的球員。」

據《新浪》報道，李凱爾將會前往斯洛文尼亞與國家隊會合，有望在當地完成披上中國戰衣的地標戰。