籃球｜李凱爾關鍵偷波助中國隊奪季軍　內媒評「難掩球隊多頑疾」

中國男籃最近因NBA木狼球員卡奧安達臣（Kyle Anderson，中文名稱李凱爾）入籍而備受關注，不過他加入後，在面對意大利的首戰即不敵對手，香港時間周日凌晨（13日）對德國更以58：107慘敗。

同日中國再戰新西蘭，李凱爾連續3場以後備身份上陣，不過今仗他攻入全隊最高的18分，並在比賽最後階段貢獻關鍵偷波，助中國隊以1分之差險勝對手。



中國男籃近期在歐洲集訓參加熱身賽，積極備戰8月25日展開的男籃世界盃。李凱爾作為國內球迷焦點，惟首戰僅於後備身份上陣，19分鐘31秒獲11秒6籃板，最終中國以61：79不敵意大利。

李凱爾加入中國男籃後遭遇2連敗，今場終成關鍵人物助球隊獲勝。（微博圖片）

面對德國一戰，李凱爾再次坐在後備席上，但他最後上場時間為全隊第2，僅次於國家隊另一球星周琦，並與付豪同獲全隊最高的10分，惟中國被德國打得毫無招架之力，最後以58：107大比數落敗，49分為雙方交鋒史上最大分差紀錄。

李凱爾加入中國男籃後錄2連敗，更以49分慘敗予德國。（中國籃球之隊微博截圖）

來到集訓最後一戰面對新西蘭，此戰為德國超級盃的季軍爭奪戰，李凱爾幾乎迎來入籍後的3連敗。他再一次被安排擔任後備，上半場4射1中僅得到4分，不過在第三節開始爆發，單節獨得10分後，加上末節貢獻關鍵表現，最後拿到全隊最高的18分，同時亦刷新自己在國家隊的得分紀錄。

比賽最後9.9秒，中國領先新西蘭1分，此時新西蘭在中國隊籃底開界外球。關鍵時刻李凱爾出手將發球搶下並傳到前場，助中國隊將1分優勢守住，最終以69：68勝出。

終於拿到加入國家隊後的第一場勝利後，李凱爾在個人Instagram上連續轉發多條相關影片，並在其中一條加上中國國旗及愛心的Emoji。根據虎撲籃球報道，他今場拿到18分5籃板2助攻4偷波，正負值19為全場最高。

李凱爾賽後接連轉發多條比賽精華片段。（Instagram）

李凱爾在NBA向來都不是主力進攻型球員，因此今次他帶領中國男籃險勝，讓不少網民感嘆：「大錘（李凱爾在國內的暱稱）這場真是又當爹又當媽」、「還好贏了，累死凱爾同志了」、「凱爾回到森林狼看麥克勞林打球都覺得是球王」（佐敦麥羅倫，Jordan McLaughlin，上季NBA場均3.7分3.4助攻）。

內地媒體《網易》體育作者「醉臥浮生」認為，李凱爾正逐步融入球隊，但其在NBA慣常的串連打法似乎在國家隊並不適用，中國男籃更多地需要他加強攻擊，甚至是負責主攻，這顯示出國家隊攻力不足的問題，認為他的加入「難掩多頑疾及轉型陣痛」。