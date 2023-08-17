NBA｜夏登訪華直播帶貨　1萬支紅酒5秒賣光　稱以後想到中國打波

NBA仍未開季，夏登（James Harden）最近訪華，成為新聞焦點。

日前他公開炮轟76人CEO莫利是騙子引發熱議，昨日（16日）在中國抖音名人「瘋狂小楊哥」的直播售賣自家品牌的紅酒，5秒內賣光1萬。據《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報道，他為中國球迷展現出的熱情感到驚訝，也表達了未來想要到中國打波的意願。



NBA常規賽將於10月24日開始，各球隊開始備戰及持續轉會交易球員之際，76人遭遇一場突如其來的內亂。他們隊內擁有上屆常規賽MVP艾比迪（Joel Embiid）及2018年MVP、10次入選全明星的控衛夏登，這兩人是聯盟中合作效率最佳的雙人組合之一，本應以此作基石爭奪冠軍。

不過夏登上月表明離隊轉投快艇意願，日前報道指出76人與快艇未能就交易達成共識，夏登在訪華宣傳活動期間，突然向在場球迷表示球隊行政總裁莫利（Daryl Morey）是騙子，更稱以後都不會與他在同一支球隊共事。

夏登（圖）與艾比迪的組合本來效果不錯，不過現在似乎兩人都不願留隊。

除夏登之外，76人另一主力球星艾比迪似乎亦心生去意。周二（15日）有網民及媒體發現，艾比迪在Twitter的個人簡介中將地點「費城」刪去，似乎是在表態支持夏登。

這邊廂76人正受內亂之擾，那邊廂夏登卻在中國自得其樂。昨日他現身內地抖音名人「瘋狂小楊哥」的直播間，為自家品牌紅酒「帶貨」。根據百度百科資料，瘋狂小楊哥是第一個抖音粉絲破億的創作者，他在去年曾在半年內帶貨累計銷售超過10億元，「雙十一」時帶貨數量排名抖音第3。

在開始售賣夏登的紅酒之前，作為帶貨專家的他自信地說，要讓夏登感受「一下子能銷售多少單」，並問夏登平常一天能賣多少，該名76人球星回答說「大概幾箱吧」，然後瘋狂小楊哥說「我讓他感受一下5000單多久買完。」

一開始夏登還抱雙手沒什麼反應，結果開售僅僅5秒，便宣告他提供的1萬支紅酒已經全部賣光（經查證，每次下單為2支，因此總數是1萬支紅酒）。夏登隨即不可置信地仰頭大笑，特地跑去查看電腦數據後，還興奮地打起了側手翻。

夏登今次訪華，在多個城市都受到球迷熱烈歡迎，《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報道指他對中國球迷的熱情受寵若驚，並透露有意到中國打波：「每一次我來這裏，他們對我展示的愛都十分瘋狂，你明白我說什麼嗎？所以我覺得他們應該要看我真的在這裏打波，這裏的愛永遠都是如此瘋狂。」

此外，ESPN記者Ramona Shelburne在NBA Today節目中表示有消息人士向他透露：「夏登對76人所做的一切還只是開始，他在進入球隊訓練營後，會讓76人感到非常不舒服（very uncomfortable）。」

夏登以前在火箭及網隊時，都曾因不滿球隊而主動要求交易，因此在同一節目中，NBA名宿柏堅斯（Kendrick Perkins）認為夏登近日的舉動有點不智，「夏登如果不小心一點的話，他可能會失去一切，他可能會在下年之後被聯盟拋棄。因為你無法相信他，NBA已經不需要他了。」