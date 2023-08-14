NBA熱話｜朗素波爾職業生涯隨時玩完　湖人員工認為原因來自球鞋

公牛球星朗素波爾（Lonzo Ball）因膝蓋受傷而缺席了整個2022/23球季，上個月公牛再向聯盟申請傷患球員特例金，因為他們預期波爾亦無法在2023/24球季復出。

據著名運動媒體ClutchPoints報道，公牛隊私下甚至認為他的職業生涯已經完結，報道指他舊東家湖人員工認為這當中因由，很大可能來自於他還未進入NBA時便穿著的自家品牌球鞋。



NBA著名記者在上個月便報道公牛向聯盟申請特例金，並指NBA已批准發出1020萬美金予這支芝加哥球隊，用於補強球隊陣容。

朗素波爾上一次在NBA上陣已經要數到2022年1月14日，這期間他已接受了3次左膝手術，當中包括左膝軟骨移植手術。如他確定無法出戰整個2023/24球季，代表他將缺陣兩季半，考慮到他目前才25歲，這其實對他的天賦相當可惜。

波爾NBA職業生涯伊始便不時受傷患困擾，進入聯盟至今5個球季，只有1季出席60場或以上。那麼他頻繁受傷的原因是什麼呢？ClutchPoints透露波爾第一支效力的球隊湖人便相信，他膝蓋以及腳踝問題源於其腳上的個人球鞋——Big Baller Brand的Zo2。

朗素波爾（右）雖然現在已轉為穿著Nike球鞋，但生涯早期一直使用自家品牌Big Baller Brand。（Instagram）

Big Baller Brand由波爾父親以及其朋友成立於2014年，波爾在2017年以榜眼身份進入NBA時，衣服與球鞋都使用Big Baller Brand的產品，而不是與Nike、Adidas等著名運動品牌合作。報道指朗素波爾雖然並非此品牌的創始人，但他擁有這間公司51%的股份。

然而據ESPN報道，當他在2018/19球季只打了47場比賽便宣告因腳踝受傷而缺席餘下賽事時，湖人開始尋找問題的根源，因為那已是他兩個球季內第3次腳踝受傷了，球隊人員開始留意到他的球鞋會否有問題。

朗素波爾（左）在湖人時期一直穿著自家品牌Big Baller Brand的Zo2系列球鞋。（Instagram）

當時朗素波爾亦承認湖人工作人員找他討論過這個問題，但他認為這對球鞋很舒服，而且比Nike的高比拜仁及勒邦占士系列戰靴要輕盈。後來他補充說，如果球隊認為有需要的話，他願意對Big Baller Brand的球鞋作出一些「小調整」（just minor things）。

在5月傳出公牛認為朗素波爾有可能整個球員生涯告終時，Fox Sports電台主持人Doug Gottlieb便在Twitter上表示湖人相信這一切源自於他的Big Baller Brand球鞋，並直斥這個品牌的球鞋就是垃圾，完全沒有任何研究與開發的過程，只是將所有東西拼湊在一起。「我為朗素波爾感到悲傷，因為他真的很有實力。」

此外，2019年一次出席祖舒赫特（Josh Hart）的節目《LightHarted Podcast》時，朗素波爾自己亦透露新秀球季期間，他在夏季聯賽經常要更換球鞋，「當時我已經穿着Zo2打波，但其實它們仍未完善，我每節便要更換一對，因為它們很快便爛（rip）了。」

波爾說每節便更換一對可能有點誇張，但從他口中說出這樣的話，也能證明這個品牌的球鞋品質並不出色，眾所周知籃球經常需要急停、彈跳、落地等動作，球鞋的避震和保護性等會對球員的關節健康造成很大影響。

有趣的是，這對Zo2的售價居然還高達495美金（約3869港元）。報道續指，他在2019/20球季開始便不再穿上Zo2作賽，而是轉用高比系列的Nike球鞋。目前在Big Baller Brand的官網仍能找到Zo2系列的球鞋，不過現時只剩下廉價版，售價為179美元（約1400港元）。