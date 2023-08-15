NBA｜夏登轉會快艇希望破滅　訪華期間突炮轟76人CEO莫利為騙子

76人球星夏登（James Harden）周一（14日）在訪問中國期間，公然炮轟球隊行政總裁莫利（Daryl Morey）為騙子，事件引發軒然大波，亦讓人聯想到他在7月中旬要求離隊的事情。

有記者認為夏登此舉只是想讓76人感到不舒服，從而將他交易。然而根據聯盟勞資規例規定，若他最終仍決定拒絕為76人效力，將無法與其他球隊談判。



NBA著名記者Shams Charania在Twitter上貼出一條影片，夏登在影片中說道：「莫利是一個騙子（Liar），我永遠不會與他在同一支球隊共事。我再說一次：莫利是一個騙子，我永遠不會與他在同一支球隊共事。」

據The Athletic報道，76人在周六（12日）決定終止有關夏登的轉會談判，並計劃讓他下個月末參加球隊訓練營。此前他一直表示希望轉會至快艇，惟球隊與快艇一直無法達成共識。報道續指，夏登無意再為76人效力，也不打算去參加訓練營。

莫利曾與夏登在火箭共事，為何兩人關係會破裂成目前這個地步呢？他又為何會稱莫利為騙子？

夏登近日參加中國行與球迷互動，不想卻突然爆出炮轟莫利的言論。（夏登Instagram）

美國雜誌《Sports Illustrated》為此作出了兩種可能性的推測，一是莫利答應夏登會交易他但沒有做到，又或是沒有做得那麼盡力，認為這是「比較合理」的謊言；然而第二種則嚴重得多，因為夏登在去年夏天減薪1500萬美元，報道指他曾公開表示，這是為76人提供更靈活的財務條件以提升球隊實力。

因此夏登減薪，當中有可能涉及到莫利曾對他作出過一些承諾，譬如會在今季向他提出金額更大、時間更長的合約。如果是這樣的話，莫利便觸犯聯盟的勞資協議；如果不是這樣，單純只是夏登為沒有得到續約而感到不安或不滿的話，那實際上莫利便不算是騙子。因此《Sports Illustrated》認為，聯盟應該向莫利展開調查。

莫利（右）曾在火箭與夏登共事多年。（莫利Twitter）

今次事件在網絡上引發廣泛討論，K艾榮（Kyrie Irving）便在Twitter中聲援這名前隊友，他於著名記者Adrian Wojnarowski相關報道的Tweet下留言：「他只是想表達不滿嗎？或者他是想讓莫利對今年夏天整個談判過程中的不誠實和缺乏透明度負責？」

不管如何，夏登與76人之間的關係似乎已經破裂，Twitter著名籃球新聞專頁NBA Central引述Adrian Wojnarowski報道，指夏登此舉目標是想讓76人感到不舒服（Uncomfortable），從而讓他們決定不會把自己帶回球隊。

然而據這名記者轉發一則關於勞資協議的報道指出，「若一名球員在其合約涵蓋的最後一個賽季開始後超過30天都沒有為球隊效力，他便會被視為沒有完成其球員合約的比賽要求。因此這名球員將無法成為自由球員，也不能跟其他職業球隊簽署或談判，除非得到該球員最後效力的球隊明確同意。」

我們會不會已經無法再看到夏登穿上76人球衣上陣？（夏登Instagram）

夏登與76人的轉會鬧劇其實已傳出一段時間，這次演變成公開譴責球隊行政總裁的局面，相信沒有多少人事前會預想到，但這次事件最終會如何收場則仍屬未知之數。