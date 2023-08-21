籃球熱話｜艾朗哥頓訪澳門搞見面會　福利眾多原來「魔鬼在細字」

NBA休季期間，不少球星都到各地宣傳，尼拉特（Damian Lillard）及占美畢拿（Jimmy Butler）早前訪港均獲球迷熱烈歡迎。

金塊奪冠功臣之一艾朗哥頓（Aaron Gordon）最近亦訪問中國，並會在本月28日到澳門與球迷見面，不過主辦方宣布安排後，卻引來一片爭議。



艾朗哥頓或許算不上是一線球星，不過他是上季金塊奪冠的功臣之一，更廣為人知的是2016年與拿芬（Zach LaVine）合演的史詩級入樽大賽，對NBA球迷而言也算是有一定的知名度。

艾朗哥頓是上季金塊奪冠功臣之一。（資料圖片，路透社）

澳門星娛樂製作在上周二（15日）宣布，將於本月28日舉辦艾朗哥頓粉絲見面會，並表示會有1688、1088、688及288澳門元四種不同價格的門票。隨後在周五（18日）再公開不同門票的具體福利和座位位置。

澳門星娛樂製作宣布艾朗哥頓會在8月28日到澳門與粉絲見面。（Facebook圖片）

這則公告本來沒引來多大迴響，不過有網民將相關消息分享至Facebook的討論群組時，則引來關注。事關官方的宣傳圖片上，這次粉絲見面會一共有「限量361登鼎Tee」、「精美小禮品」、「1VS1鬥牛」、「5vs5籃球比賽」、「投籃大賽」、「親筆簽名海報」、「團體合照」及「單獨合照」9項福利，1688澳門元的門票看似能包攬這當中所有福利，相當划算。

粉絲福利看似吸引，然而「魔鬼在細字」。（Facebook圖片）

不少網民留言「1688有得打波，有得單獨合照，抵啦」、「抵到爛」、「睇個演唱會都要，有埋簽名鞋」然而有「眼利」的網民發現事情遠沒有看上去那麼簡單。

從圖片中的細字可見，原來購買1688元門票者，只有「團體合照」是被保證的福利，其餘8項則只是「有機會」，購買另外3種價格門票的粉絲更是沒有任何被保證的福利，圖片上所有被剔上的項目，均只是有機會抽選。

從圖片可見有不少網民均被圖片的表格誤導。（Facebook圖片）

網民隨即留言提醒其他人只是「有機會」，「比1688乜X都寫有機會，簽名都話要抽，比完分分鐘成肚氣」、「1688唔係包晒呀，除咗團體照之外，其他只係有機會咋，魔鬼在細字」。

平心而論，艾朗哥頓本身算不上是一線球星，至少從來沒入選過全明星陣容，最高1688澳門元的價格卻只能確保有一張團體合照實在不太吸引。當然如果付出這個價格就有齊所有「福利」，仍算是「抵到爛」，只是從消費者或球迷角度而言，如果購買1688甚至1088澳門元的門票，起碼確保能夠得到一張簽名海報或單獨合照的話，那已算是不錯的選擇。