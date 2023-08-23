NBA｜夏登被聯盟罰款10萬美元　記者揭罵莫利「騙子」背後真相

NBA球星夏登（James Harden）早前訪華期間，突然公開批評76人CEO莫利（Daryl Morey）是騙子，事件引發關注，除日前著名記者披露內情外，NBA亦宣布罰款這名明星後衛10萬美元。



NBA在香港時間星期二晚上11點，公布由於夏登在8月14及17日的公開言論，罰款其10萬美元，他們認為該名球星的言論是基於他相信球隊不會滿足其交易要求，從而觸犯聯盟勞資協議。夏登早前在訪華期間，公開怒轟莫利是騙子，稱此生都不會再與他共事。

據The Athletic報道，根據聯盟勞資協議，任何球員或其代表不得公開或表達希望被交易到另一支球隊，否則會被罰款最高15萬美元或停賽。此前NBA著名記者Shams Charania周二（22日）報道，夏登向聯盟調查人員表示，他之所以指責莫利是騙子，是因為該名CEO曾告訴他只要執行2023/24球季價值3560萬美元的球員選項，球隊便會「迅速」將其交易，但目前76人卻準備食言，打算將夏登留在隊內。

球員選項是指在合約中，會有一項附加條款，讓球員在正常合約期完結後，自行選擇是否以事前約定的金額與球隊續約，反之可以離開球隊成為轉會市場上的自由球員。以76人與夏登這次事件為例，就是指莫利向夏登表示，只要他執行該球員選項多續約一季，球隊就會馬上將他交易至另一支球隊，讓球隊不致於人財兩空。

報道指夏登被莫利欺騙，執行球員選項後卻沒被交易至另一球隊。（夏登Instagram）

夏登早前便表示過想要轉會至快艇，因此他向調查人員的解釋，實際上是等於公開表示希望被交易但不成功的訊息，The Athletic亦形容他這10萬美元是其「誠實的代價」。不過NBA這次處罰引來球員公會反對，他們認為夏登最近的公開言論並沒有觸犯任何規例，並表示會就此事提出申訴。

ESPN指夏登在8月17日接受德州電視台KHOU 11訪問時，被問到與76人之間的關係是否已經無法修補時，他回答「我覺得是的（I think so）。」不過The Athletic報道指76人班主祖殊夏里斯（Josh Harris）表示，他正在努力說服夏登留隊，稱如果無法讓該名球星撤銷其交易請求，會「滿足他任何要求」。