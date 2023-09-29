NBA｜拓荒者公鹿太陽三方交易　尼拉特聯手字母哥成冠軍大熱

為拓荒者效力已11年的尼拉特（Damian Lillard），在休季期已傳出要求離隊。雖曾一度盛傳他會加盟熱火，不過最終拓荒者與公鹿、太陽達成三方交易，這名NBA球星將會轉投密爾沃基，與「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）聯手。

這宗轉會消息落實後隨即震驚聯盟，公鹿是上季常規賽整個NBA戰績最出色的球隊，確認尼拉特加入後，隨即成為來季奪得總冠軍的頂頭大熱。



雖然之前報道指尼拉特希望加盟熱火，與占美畢拿（Jimmy Butler）合作，不過The Athletics指拓荒者無意與熱火交易，最終與公鹿及太陽達成三方交易。

雖然早前報道指尼拉特一直想要加盟熱火，但最終球隊將他交易到公鹿。（尼拉特Instagram）

拓荒者



獲得：

賀里迪（Jrue Holiday）、艾頓（Deandre Ayton）、圖文尼卡馬拉（Toumani Camara）、2029首輪籤、2028及2030選秀互換權



公鹿



獲得：

尼拉特（Damian Lillard）



太陽



獲得：

紐傑（Jusuf Nurkic）、艾倫（Grayson Allen）、列圖（Nassir Little）、奇安莊遜（Keon Johnson）



這次交易雖然讓拓荒者送出當家球星，但亦換來艾頓、首輪籤及選秀權等用以重建球隊；其中公鹿將賀里迪送到波特蘭亦讓不少球迷感到意外，因為他是聯盟頂級防守控衛，曾3次入選NBA最佳防守第一陣容；尼拉特則是以進攻見稱，他從沒進入過任何最佳防守陣容，因此不少球迷及媒體均認為公鹿的防守能力會大幅下降。

這次三方交易震驚聯盟，不過亦有人認為尼拉特加盟會讓公鹿防守變差。（Twitter影片截圖）

儘管如此，尼拉特與「字母哥」的聯手，依然讓公鹿成為來季奪冠的大熱門。公鹿雖然上季季後賽首輪便爆冷出局，不過他們在常規賽錄58勝24負，除是東岸榜首外，戰績亦比西岸「一哥」金塊出色。

據ESPN報道，公鹿官宣獲得尼拉特後，奪冠賠率由聯盟第4的+750（8.5倍）升溫至+375（4.75倍），成為來季NBA冠軍的最大熱門。著名記者Shams Charania在周五（29日）再分享相關數據，公鹿的奪冠賠率再稍微升至+360（4.6倍），表示外界對這個雙人組合抱以極大信心。

感人告別拓荒者

離開效力11年的拓荒者，33歲的尼拉特並沒有徹底與球隊鬧翻，但也從沒有正面回應過為何會主動要求交易。除拓荒者為他製作了一段感人的告別影片外，他亦創作了一首名為《Farewell（告別）》的Rap歌與球迷道別。他在歌詞的最後幾段，寫下「我會繼續留下痕跡，但不是為了拓荒者。球迷我無條件地愛你們，我離開這座城市的的原因並不典型，因此一定不要相信外界的描述。」

「我平靜地離開，因為我知道這最終是一盤生意。希望你記得你必須坐下來見證的所有事情，希望未來我們能用擁抱和親吻打招呼。」

他亦在社交媒體貼出長達8頁的告別信，在最後一頁向球迷表示離隊的難過與複雜心情：「我人生中的這一章已經完結，回頭望去時我意識到這是多麼特別。即使在這一刻，我也為我們無法實現我如此渴望的事情（奪冠）而感到難過。我相信我終有一天會再次穿上拓荒者的球衣，雖然此刻我傷透了你們的心，但希望到時候會得到你們的原諒。」

拓荒者為尼拉特製作的告別影片：