NBA｜雲班耶馬季前賽變個人Show　三分線歐洲步入樽技驚四座

NBA目前仍處於季前熱身賽階段，對很多觀眾而言沒什麼值得一看的必要，但由於應屆狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）的精彩表現，讓球迷在X（前稱Twitter）上掀起一陣熱議。

美媒紛紛驚嘆這名法國長人有如「作弊」般的身體質素，更重要的是：他似乎已逐漸融入馬刺的戰術體系，而且打得更為成熟。



若你在X上有關注與NBA有關的籃球或體育專頁，今天一打開，基本上全都是雲班耶馬面對熱火這場季前賽的精華。他在這場比賽出手20次入11球，斬獲23分並有4次助攻、4次籃板及3次封阻，助馬刺以120：104擊敗熱火。

雲班耶馬今場的精彩表現，讓他成為X的熱門搜索之一。（路透社）

回想夏季聯賽首戰時，雲班耶馬在場上表現如墮五里霧中，表現失準讓外界稱他為「水貨狀元」，賽後連他本人也稱不知道自己在幹什麼。今場很明顯地能看到雲班耶馬打得非常有自信，而且在攻防兩端都為球隊貢獻不少，直接讓這場比賽成為他的「個人精華合集」。

美國傳媒《Bleacher Report》在X貼出雲班耶馬精華時，稱他像是「作弊」一樣。（X截圖）

今場最為注目的一球來自第二節，蘇漢（Jeremy Sochan）偷波策動快攻後，雲班耶馬亦迅速跟上，並在接到波後，才剛過三分線便以歐洲步入樽得分，步幅之誇張令人震驚。

在進入NBA前，雲班耶馬被公認為狀元大熱的其中一個原因，是他身高達2.24米，卻擁有後衛般細膩的技術。第三節他便展示了一次外線持球進攻，藉隊友單擋突破後射手一次後撤步中投。

或許是考慮到雲班耶馬的身材仍過於單薄，馬刺教頭普波域治（Gregg Popovich）今場還安排了另一名球員擔任中鋒，雲班耶馬進攻時會更多地從側翼尋找機會，也不時會從外圍持球發動攻勢，打起來更像一名大前鋒，也有球迷認為他像是以2.24米身高錯位進攻的小前鋒。

不過這一球強行入樽，仍讓他在籃下展示出其身高優勢。

而且雲班耶馬誇張的臂展所形成的防守範圍，一直是球迷與不少名宿驚嘆的地方，今場他依然有展現數次驚人的封阻，讓不少球迷留言稱其「瘋狂」、「不公平」。（後來官方修正他今場封阻為3次）

雲班耶馬成長可期？

這名新科狀元只打了三節便沒再上場，不過其數據跟表現都已抓住媒體及球迷的眼球。馬刺如今已非昔日「GDP年代」的強隊，雲班耶馬的成長表現，將成為馬刺重建關鍵。

從這場比賽的安排可看出，普波域治仍在嘗試雲班耶馬在球隊中的定位。在現今這個小球年代，加上雲班耶馬擁有出色的控球能力，他沒被安排像球隊過往兩名中鋒狀元大衛羅賓遜（David Robinson）及鄧肯（Tim Duncan）般的傳統型籃底中鋒，而是從外側尋找進攻機會。

雲班耶馬的身高及臂展極具優勢，但其單薄身材是短板之一。（路透社）

他會在外圍像控球後衛一樣借助隊友單擋持球進攻，也會在高位背身單挑，以及為隊友作策應，這意味他未來在普波域治的戰術板上，不一定會擔任中鋒。賽後便有球迷稱他打法更像杜蘭特（Kevin Durant），「KD」2.08米的身高在小前鋒位置上已屬難以限制，若雲班耶馬真的擔任小前鋒，那將更無法防守。

最值得注意的是，隨着逐漸適應NBA的節奏及環境，雲班耶馬的出手選擇更為合理。他今場兩分15射10中，命中率高達三分二，相比起在夏季聯賽時「回魂」之役的14射9中，雖然數據上相差不大，但當時他其實有不少強行出手的「Tough Shot」。

而且最大對比的是，那場比賽他雖然攻入27分，但全場沒有為隊友交出過助攻。同樣地，上場季前賽面對雷霆，外界看作是他跟賀格倫（Chet Holmgren）的長人之戰，他雖然攻入20分，可亦同樣錄得0助攻。

因此今場4次助攻看起來可能不多，可至少能看到雲班耶馬與隊友開始有不少配合，也不再執着於自己持球進攻，沒有了那種想要急於證明自己的感覺，表現顯然更為成熟。

雲班耶馬今場比賽表現得明顯較以往成熟。（路透社）

賽後受訪時，普波域治笑着表示他只為雲班耶馬設計了一次進攻，但他完場卻為球隊攻入超過20分，「他也完成我為他設計的那次進攻。」可見雲班耶馬已逐漸融入球隊。

而且季前賽雖然與夏季聯賽同樣非真正的常規賽，但前者強度明顯較高，只要他能繼續適應這種節奏，並在開季後保持表現及良好心態，相信他在普波域治的教導下，有望擔起作為馬刺重建基石的重任。