NBA｜雷霆小將賀格倫贈尼拉特誇張封阻　勢與雲班耶馬爭最佳新秀

若說NBA來季最佳新人會是誰，相信很多人第一時間都會先想起馬刺新科狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）。他擁有2.24米的身高，卻具備後衛般的控球技術，在上季便被視為狀元大熱門，更有「外星人」、「獨角獸」等稱號。

雲班耶馬最近在夏季聯賽及季前賽已逐漸適應NBA的節奏，球迷開始期待他會成為馬刺的重建基石。不過與此同時，卻有一名被其光芒蓋過而遭到忽視的新秀，他剛在面對來季奪冠最大熱門公鹿的比賽中屢獻出色表現，更在面對明星控衛尼拉特（Damian Lillard）送上一記誇張的封阻，助雷霆以124：101大勝公鹿。



上周二（10日）馬刺對雷霆的比賽，便有人稱該場為「長人之爭」、「筷子兄弟對決」，皆因兩隊陣中均有一名備受關注的新秀中鋒。馬刺一方當然是雲班耶馬，雷霆一方的賀格倫（Chet Holmgren）相信仍有球迷記得，他其實是上季榜眼，但因在開季前的業餘比賽硬碰勒邦占士（LeBron James），腳部重傷而提前「收咧」，所以在今季仍算新秀。

賀格倫是雷霆上季榜眼，但因傷缺席整季比賽。（資料圖片，Getty Images）

賀格倫身高2.16米，同樣身材較為瘦削，並非傳統的籃底型中鋒。此外他外線技術精湛，曾在2019年的一次訓練營中，在外線以後手運球過掉史提芬居里（Stephen Curry），該段影片曾讓他在網絡上大獲名氣，從影片中也能看到他具有出色的三分能力。

種種技術特點加上身形相似，加上同為聯賽新秀，無可避免地賀格倫會被拿來與雲班耶馬作比較，不過在面對公鹿這場比賽，他則用表現告訴大家：最佳新秀之位不一定是雲班耶馬囊中之物。

尼拉特上月尾轉會公鹿後，與「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）聯手的組合，讓這支球隊即成為奪冠最大熱門。然而今場比賽，公鹿卻未能發揮出水準，尼拉特更在比賽初段，嘗試以後撤步擺脫賀格倫出手，卻被後者以誇張的防守範圍一手拍走。

之後尼拉特手感陷入冰冷，半場6次出手全失，當然這只是季前賽，雙方均未有出盡全力，但他與公鹿另一名當家球星艾迪杜高普今仗上陣時間都有25分鐘，「字母哥」今場共攻入18分及搶到10個籃板，但尼拉特只貢獻5分4助攻，全場11射僅2中，表現可謂慘不忍睹。相比之下，賀格倫全場8射7中獲18分，其中三分球3射2中。

與雲班耶馬的最佳新秀之爭

雲班耶馬自首戰「夢遊」後，至今表現有顯著進步，不過其中一個值得留意的問題在於，他發揮不算穩定，特別是三分命中率不高，而且最重要的是：他還未曾在比賽中與頂級球星交過手。

上場對熱火時，雲班耶馬精彩表現成為球迷熱話，不過熱火陣中兩大主將占美畢拿（Jimmy Butler）及艾迪巴約（Bam Adebayo）均不在陣中。相比之下，賀格倫今仗有面對公鹿兩大主將，更一手封阻尼拉特的後撤步「Fadeaway」。面對聯盟巨星，攻防兩端均「有貨交」，表現自然更具說服力。

面對尼拉特（右）及「字母哥」等球星，賀格倫今場表現毫不失禮。（路透社）

文章初段提到，其實賀格倫與雲班耶馬上周曾直接交手，該場比賽雷霆最後以1分險勝。有趣的是兩人雖然上陣時間不多，但均為全隊得分最高球員，而且分別攻入21及20分。雲班耶馬曾有一次突破賀格倫防守入樽得分並獲「And 1」，不過後者賽後不服氣地表示：「頭鎚肯定無法防守啊」。

當然，整體而言雲班耶馬仍是年度最佳新秀的大熱人選，據美國投注分析網站Sportsbook Review在15日的文章表示，雲班耶馬在各大投注網站中的賠率明顯領先，但賀格倫已從最初「被遺忘的榜眼」，來到最近第2或第3位熱門位置。

網站續指他剛被想起屬於新秀時，賠率僅為+800（9倍），來到數日前約為+300（4倍）左右，可見外界對他期望愈來愈大。

雲班耶馬雖仍是最大熱門，不過賀格倫已成為其最大競爭者之一。（Sportsbook Review截圖）

今場面對公鹿過後，相信賀格倫的表現會更獲關注，他與雲班耶馬的瑜亮之爭，亦會成為聯盟來季的熱門話題之一。