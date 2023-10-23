NBA｜雲班耶馬單場5封阻震驚聯盟　獨行俠特別訓練模擬其誇張臂展

馬刺狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）自加入NBA後，持續成為球迷及媒體之間的話題。他2.24米的身高，以及長達2.44米的臂展，使這名法國新秀能夠在球場上屢次從看似不可能的地方封阻對手。

周六（21日）面對勇士一役，雲班耶馬只打了21分鐘便貢獻5次封阻，次數等於對手全隊總和。縱使他三分球命中率問題仍有待改善，但這種顛覆常識的防守範圍，讓對手開始要作特別應對。



周六開賽前的跳球，或許是心知跳贏的機會不高，勇士教練卡爾（Steve Kerr）竟派出只有1.88米高的史提芬居里（Stephen Curry），他與雲班耶馬身高相差36厘米，這有趣一幕亦隨之成為網絡熱話。

雲班耶馬這場交出5次封阻，「浪花兄弟」之一的K湯臣（Klay Thompson）亦逃不過他的長臂，不過說到該仗最大受害者，當屬安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）。

與「咖哩」跳球，雲班耶馬幾乎沒有跳起，便輕鬆將球搶走。（路透社）

韋堅斯身高2.01米，在NBA來說雖不算太高，但也不算矮，只是這場比賽他卻被雲班耶馬3次「block shot」，其中一次為三分起手時，被該名馬刺狀元遠距離跳過去一手封阻，誇張畫面隨即在網上瘋傳，雲班耶馬的防守範圍更被網友改圖稱有2.5個基斯保羅（Chris Paul）那麼高。

雲班耶馬這場比賽表現相當搶眼，NBA TV的主持人亦形容他的防守範圍史無前例（unprecedented），「他們（進攻球員）以為自己正處於空位。」

NBA常規賽在香港時間周三（25日）開鑼，馬刺首輪比賽是在周四早上對獨行俠——他們亦開始忌憚這名狀元誇張的臂展。

在社交網站X（前稱Twitter）上流傳的影片能見到，獨行俠為讓球員習慣雲班耶馬的封阻與干擾範圍，教練God Shammgod特意在手部裝上加長軟墊，以模擬雲班耶馬的臂展，並在球員出手時大喊「Wemby！Wemby！（雲班耶馬的暱稱）」。

從影片中可看到，球員相當不習慣防守範圍突然增大，不論是殺入籃底還是外圍投射，他們都頻頻射失。影片下亦有網民留言：「這看起來不太好」、「看起來所有人都為此而掙扎，雲班耶馬似乎能蹂躪（Cook）他們」。

獨行俠一眾球員當中，K艾榮（Kyrie Irving）似乎最快適應這個轉變，在另一條影片中他已能在這條件下擦板上籃成功，但能看到他出手的弧度很高，籃球幾乎是打在板頂入網。看來雲班耶馬這名「外星人」，將會在NBA掀起一股改變投球方式的浪潮。