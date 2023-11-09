林書豪兄弟首聯袂響勝鼓　林書緯下半場爆發取19分全因哥哥一句話

林書豪（Jeremy Lin）今年9月宣布加盟新北國王，與胞弟林書緯做隊友。新北國王在東亞超級聯賽（EASL）B組首仗主場出擊，迎戰韓國代表首爾騎士隊，「林氏兄弟」首度同場作賽，二人合力領國王以18分取勝。



前NBA球星林書豪今年回台發展，9月加盟P League+的新北國王隊，與胞弟林書緯同隊，不少球迷也期待「林氏兄弟」同場主場出戰。國王周三（8日）主場迎戰韓國的首爾騎士隊，吸引逾4400名球迷入場，難得兩兄弟同場上陣，父母亦專誠到場支持兩名兒子。

林氏兄弟首度聯手，父母都有到場支持。（林書豪X截圖）

35歲的林書豪首次代表國王披甲，對手的美國外援華尼（Jameel Warney）手感火熱，國王隊次節靠李愷諺搶分，國王半場追成43：43平手，林書豪交出6個助攻。國王下半場乘勢反撲，上半場僅得2分的林書緯，換邊後突然發力，接連轟入5個三分球，助球隊逐漸拉開差距，結果國王以90：72力克騎士，取得東亞超級聯賽史上首場勝仗。

林書豪穩定輸出，貢獻12分﹑8籃板及9助攻的「準三雙」數據，下半場發力的林書緯則交出21分。首爾騎士方面，即使有外援華尼錄得45分及11個籃板，球隊仍然要作客落敗。

林書豪貢獻12分﹑8籃板及9助攻的「準三雙」數據。（林書豪X截圖）

林書緯上半場2分，下半場19分，換邊前後如此大差距，原來因為林書豪半場時的一席話，「我叫他（林書緯）不要管我，就自己打，因為他想幫我，但我一直都打不開，球隊當時需要一個能夠得分的球員，結果他在下半場拿了19分。」

兩兄弟首度同場並肩作戰，林書緯坦言十分高興，二人互相配合﹑互相製造機會，對其他球隊在防守上將會十分困難。

林氏兄弟首度合作即響勝鼓。（林書豪X截圖）

因捲入性醜聞風波而辭任執行長的陳建州，不足半年，以P League+聯盟的副會長身份回歸，隨即惹來不少爭議。「黑人」亦在今仗現身，首度公開露面，一如以往穿上西裝亮相，更有不少球迷與他合照。

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