NBA｜快艇遭當錫轟44分擊沉　夏登加盟後3連敗　四巨頭無法相容？

NBA季中錦標賽（NBA In-Season Tournament），獨行俠以144：126輕取快艇，當錫今場更獨取44分。

然而夏登（James Harden）今夏向76人迫宮要求轉會快艇一事引起聯盟轟動，然而他轉會至今，快艇3戰全敗之餘，其舊東家已獲6連勝排名東岸第1，這名全明星控衛亦因而在賽前被獨行俠旁述取笑為「毒瘤」。



當錫（中）今仗轟44分，助獨行俠擊敗快艇。（路透社）

夏登今月初加盟快艇，與韋斯保克（Russell Westbrook）、保羅佐治（Paul George）及尼納特（Kawhi Leonard）組成四巨頭，也一度讓這支「洛杉磯母艦」成為今季奪冠熱門之一，不過他到來後，球隊至今仍難求一勝。

夏登（中）加盟後，快艇仍未「開齋」。（路透社）

諷刺的是，夏登出走後，舊東家76人除開季首戰以1分之差不敵公鹿外，至今已6戰全勝排在東岸榜首。上季常規賽MVP艾比迪（Joel Embiid）場均得31.9分，排名聯盟第2，與上季場均33.1分的表現相差不大。

此前夏登曾公開反擊外界稱他為「體系球員」的說法，並霸氣回應：「我就是體系（I am a system）。」今仗比賽開始之前，擔任獨行俠旁述員的戰術分析員Brian Dameris便炮轟哈登為聯盟的「癌細胞」（Cancer），稱NBA應該永久將其禁賽，還嘲諷他不是什麼體系，「你就是問題（you’re the Problem）。」

賽後受訪時，夏登表示缺席訓練營及季前賽對他影響巨大：「所有東西對我來說仍很快，我還需要10場比賽左右（調節）。」

快艇的四巨頭相容問題

轉會新聞落實後，外界不少聲音懷疑所謂的四巨頭能否共存，再說得具體一點：夏登跟韋斯保克應否同時正選出場？快艇教頭路爾（Tyronn Lue）似乎不認為這是問題，夏登加盟後3場比賽，四巨頭均同任正選，球隊亦連輸3場。

快艇四巨頭相容預言應驗，這四名球星目前似乎未有良好化學作用。（路透社）

夏登加盟前，快艇戰績為3勝2敗，戰績算是中矩中規，也亦有大炒馬刺40分的比賽，名宿卡達（Vince Carter）當時便表示夏登的到來，是破壞球隊運作（rock the boat），特別是韋斯保克在控衛角色上做得不錯。

夏登與韋斯保克的組合，曾在2019/20球季的火箭出現過，當季兩人常規賽合計場均能攻入61.5分，是自ABA及NBA合併後得分能力最高的雙人組——可如今情況已大為不同，特別是韋斯保克早已非當年那個能隨意衝鋒陷陣得分的MVP。

韋斯保克今場比賽可以用災難級來形容，其14分5籃板2助攻的數據看起來不算太糟糕，但其正負值卻是驚人的-26，為全隊第2差；夏登的正負值雖為四巨頭中最高，可他的加盟有否影響到球隊原有的進攻體系？這是一個值得正視的問題。

周四（9日）對網隊時，夏登連續兩次低級失誤出醜，亦被網民剪出片段取笑，該場比賽他錄5次失誤。

而且目前四巨頭同時上陣，所謂的小球戰術無法奏效之餘，他們的身高難以保證球隊防守。夏登加入之前，快艇輸的2場比賽分差均在5分之內；夏登加盟後的3連敗中，分差最小一役是7分，最大一役則是今場的18分。

對獨行俠的這場比賽，最大關鍵是第二節，當時雖非四巨頭同時上陣，但這一節他們進攻只得可憐的18分之餘，還被獨行俠轟入47分，這便能反映出快艇防守存在的並非「隱憂」這麼簡單。

快艇目前攻不銳之餘，守更不穩。（路透社）

快艇目前錄4連敗，戰績3勝5負排在西岸第11，球隊新陣容磨合問題巨大，到底是堅持四巨頭正選陣容，還是讓韋斯保克跟夏登分開上陣，主帥路爾該要「攝高枕頭」好好考慮一下。