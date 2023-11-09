NBA｜湖人慘負火箭34分　勒邦占士遭嚴防兩項數據創今季最差

「我要Mark死占士！」

侯斯頓火箭的布祿斯（Dillon Brooks）賽前誇下海口，而這名27歲球員在主場真的做到了。勒邦占士（LeBron James）今仗拿下18分及2個助攻，兩項數據皆是今季單場最低，而「大帝」只打了三節就提早「投降」，返回後備席，湖人最後以94：128不敵火箭。



效力火箭的布祿斯（Dillon Brooks），是球隊的「防守大鎖」，上季更入選NBA防守二隊，在今年的籃球世界盃更榮膺最佳防守球員，當錫（Luka Doncic）在世界盃曾經被防得「無啖好食」。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）今仗因傷缺陣，39歲的勒邦占士肩負起領軍的重任，布祿斯今仗的防守目標必定是「大帝」，賽前豪言：「讓他感到疲累、難受。」

布祿斯（右）9月時曾在面對斯洛文尼亞時，讓當錫打得苦不堪言。（Getty Images）

占士今季數據依然亮眼，場均貢獻25.3分，就算他年屆39歲，要把他封死都非易事。不過，布祿斯說到做到，在未開賽前已像「貼身膏藥」般緊貼勒邦占士，這種猶如「癲狗」般死纏難打﹑身貼身式防守就是布祿斯的拿手好戲。兩人在場上對峙時，布祿斯更正眼看着占士，似是不斷尋求眼神接觸，惹得「大帝」忍不住露出笑容。

勒邦占士今場與布祿斯有不少正面交鋒的鏡頭，正如這名火箭球員賽前所言，占士今仗進攻上十分吃力，只是偶爾靠低位強攻對方得分，其餘表現平平。在布祿斯的貼身防守下，占士今仗交出18分及2次助攻，創下今季單場最差的紀錄，占士亦錄得3次失誤，正負值為-24，是全隊第2差。

湖人內線缺少安東尼戴維斯下，內線徹底崩潰，總籃板數字比對手少23次，同時未能好好保護內線，被火箭在顏色地帶拿下68分及14次進攻籃板。湖人半場落後21分，眼見差距未能收窄，湖人第三節收起勒邦占士，其後再沒有入替。湖人即使有羅素（D'Angelo Russell）及八村壘分別攻入22分及24分，亦未能為湖人平反敗局，結果以94：128﹑以34分慘負予火箭。

縱然布祿斯僅得5分﹑4個籃板及1個助攻，但他的功勞並非從數據上反映，其中一次防守占士時，一個攻勢內差點失誤，然後背籃轉身突破時，占士竟然甩手出界，可見布祿斯的防守如何影響占士。

布祿斯今夏加盟火箭，並簽下一紙4年價值8600萬美元的「肥約」，外間出現不少批評聲音，直指火箭浪費金錢。勒邦占士賽前卻為布祿斯抱不平，指對方值得這份高價合約。

布祿斯（右）今仗只攻入5分，但他限制勒邦占士（左）的表現成為球迷及媒體熱議話題。（路透社）

賽後勒邦占士受訪時將重點放在球隊陣容上：「如果球隊陣容不完整的話，我們便無法凝聚球隊……球隊的傷患問題很嚴重。」今場不敵火箭後，湖人吞下3連敗，同時今季目前作客5戰全敗，主帥漢姆（Darvin Ham）表示球隊正在努力度過這艱難時期：「如果它（傷患潮）終會在球季中發生的話，那我寧願就在現在發生，我們會解決它的。」

湖人將在香港時間周六（11日）上午11時作客太陽，之後他們將回到主場作賽。