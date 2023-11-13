NBA｜四巨頭快艇不敵榜尾灰熊吞5連敗　夏登戰犯級表現難望求勝

NBA快艇又輸一場。

結束4場作客賽事回到主場，夏登（James Harden）迎來加盟後首次主場作戰，但面對西岸「包尾」的灰熊，快艇陣中即使擁有四巨頭仍打得力不從心，最終更以101：105不敵灰熊，其中夏登正負值達-28，壓倒性為全場最差。



快艇又輸一場，夏登（左）今場毫無疑問為球隊落敗戰犯。（路透社）

夏登今夏逼宮76人並轉會快艇組成四巨頭後，這艘「洛杉磯母艦」卻陷入困境一勝難求。這名10屆全明星球員被認為是快艇戰績下滑的主要原因，今次回到主場作戰，他首次在加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）的大螢幕上被介紹，但現場沒有多少歡呼聲迎接這名前MVP球員。

今仗對手灰熊雖為上季西岸第2，但當家球星莫蘭特（Ja Morant）停賽下，球隊戰績一落千丈，賽事1勝8負排在榜尾。面對這支「魚腩部隊」，理應是夏登及快艇重回勝軌的好機會。

快艇主帥路爾（Tyronn Lue）在爭議聲中繼續將四巨頭夏登、尼納特（Kawhi Leonard）、保羅佐治（Paul George）及韋斯保克（Russell Westbrook）全數放入正選陣容，結果比賽一開始便被灰熊打出一波7：0，且首節便以20：33落後，雖然在第二節稍微將比數拉近，惟半場結束時仍被灰熊領先7分。

夏登今場手感不佳，全場12次出手僅入4球，其中三分球更是7射只得1中。與上場一樣，他早前那句「我就是體系」續成為網民恥笑對白，並用來襯托他在今場比賽的出醜畫面。

第三節末段，夏登在落後對方15分時被換走，隨後快艇重拾節奏反撲，在第四節一度將比數反超前，雙方咬得正緊時，路爾再將夏登換入。雖然他射入一記關鍵三分助快艇追平至98：98，但夏登之後在進攻時間充裕情況下，貿然三分出手被對手封阻，其後落後4分時再射失一次，最終快艇主場以101：105不敵灰熊吞下5連敗。

上場被獨行俠擊敗一役，夏登表現還不算太差，但今場他無疑為球隊落敗戰犯。上陣29分鐘，夏登只為球隊貢獻11分4籃板及3助攻，球隊最終只以4分之差落敗情況下，其正負值為驚人的-28，比隊中第2差、錄-18的尼納特不濟得多。

資深快艇記者：從未見過球隊進攻如此困難

夏登加盟後，四巨頭的相容問題一直成為討論及分析話題，但路爾仍堅持讓他們同時正選上陣，社交平台X（前稱Twitter）上已一片罵聲，不少球迷高呼將路爾「炒魷」。

在比賽中後段時，專門報道快艇的資深記者Farbod Esnaashari亦忍不住在X表示：「自報道這支球隊以後，我從沒見過快艇進攻如此困難，彷彿要他們將籃球放入籃框中，是這世界上最難的任務。」

有快艇記者形容球隊進攻之不濟，是他報道這支球隊至今最差一次。（路透社）

賽後記者會上，路爾亦批評正選陣容的表現：「我認為我們打得太慢，我們應該要搶籃板、截倒對手、推撞對手。製造機會時我們也要快速推動，並加快進攻。我們不能在進攻時慢慢走來走去，不然我們就會被擊敗。」

快艇巨頭之一保羅佐治在更衣室接受訪問時，亦說出自己看法：「球隊失去像是高榮頓（Robert Covington）及巴登（Nicolas Batum）這樣的『黏合劑球員（glue guy）』，我們需要有人代替他們來做那些工兵的工作（nasty work）。」

保羅佐治（右）賽後表示球隊缺乏球員擔任工兵角色。（路透社）

至於夏登本人，被問到快艇正選的進攻節奏為何不佳時，則回答得較為空洞：「這是一個好問題，我們正在嘗試找出來。如果我們知道的話，那我們就會改正。」

快艇目前已錄5連敗，亦是夏登加盟後的連續第4場敗仗，然而他們將在香港時間周三（15日）上午11時面對衛冕冠軍金塊，他們要在這場比賽重拾狀態恐怕不太樂觀，路爾的帥位也可能會因此陷入更大危機。